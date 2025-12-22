Με την επιβολή χρηματικής ποινής ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η διαδικασία ενώπιον του «δικαστηρίου» στο κατεχόμενο Τρίκωμο για την υπόθεση της Ελληνοκύπριας που αντιμετώπιζε κατηγορίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Η κατηγορούμενη, μαζί με τον σύζυγό της, αναμένεται να επιστρέψει στις ελεύθερες περιοχές εντός της ημέρας ή το αργότερο αύριο, Τρίτη μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με την απόφαση, στην Ελληνοκύπρια επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα ύψους 12.000 και 100.000 τουρκικών Λιρών για κατηγορίες που αφορούν την εξασφάλιση προσωπικών δεδομένων και την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Σε περίπτωση μη καταβολής των προστίμων, η απόφαση προνοεί ποινή φυλάκισης τριών μηνών για κάθε κατηγορία.

Το «δικαστήριο» ανέφερε ότι για την επιβολή της ποινής έλαβε υπόψη το λευκό ποινικό μητρώο της κατηγορούμενης, τη μεταμέλεια που εξέφρασε, καθώς και την ηλικία της, σημειώνοντας ότι είναι άνω των 65 ετών με προβλήματα υγείας. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι τα δεδομένα που εξασφαλίστηκαν δεν χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό την πρόκληση ζημιάς σε τρίτα πρόσωπα.

Στην απόφαση περιλαμβάνεται επίσης η επιστροφή του οχήματος και ενός κινητού τηλεφώνου που είχαν κατασχεθεί ως τεκμήρια. Το ζεύγος αναμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης των εγγράφων τους από τις κατοχικές αρχές, ώστε να καταστεί δυνατή η επιστροφή τους μέσω των οδοφραγμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ