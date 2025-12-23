Ο τ/κ «λαός» πλήρωσε το βαρύτερο τίμημα από το 1878 και δεν αποδέχτηκε ποτέ ούτε ανέχτηκε το καθεστώς της μειονότητας, ανέφερε ο Τουφάν Έρχιουρμαν επαναλαμβάνοντας ότι οι Τ/κ είναι ένας από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους στο νησί.

Όπως μεταδίδει η Χαμπέρ Κίπρις, μιλώντας σε τελετή για τους «μάρτυρες του Αη Βασίλη» που είναι θαμμένοι στον κήπο του τεκέ στην κατεχόμενη Λευκωσία (σσ: γεγονότα που συνέβησαν στο χωριό Αγιος Βασίλειος της επαρχίας Λευκωσίας στις 24 Δεκεμβρίου 1964 με θύματα Τ/κ), ο κ. Έρχιουρμαν πρόσθεσε ότι ο τ/κ «λαός» δεν θα κάνει ποτέ συμβιβασμούς στα δικαιώματά του για ισότητα, κυριαρχία και ασφάλεια. Κανείς δεν μπορεί να περιμένει από τον τ/ «λαό» να εγκαταλείψει αυτά τα δικαιώματα, αυτή η στάση παρέμεινε αμετάβλητη από το παρελθόν μέχρι σήμερα, ανέφερε.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν στην ομιλία του είπε ότι αυτό που συνέβη στον «Αη Βασίλη δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο, οι άνθρωποι που δολοφονήθηκαν ήταν εντελώς ανυπεράσπιστοι, ήταν μια ομάδα από 10χρονα παιδιά και ηλικιωμένους που δεν είχαν κανέναν τρόπο να αμυνθούν ή να αντιδράσουν».

Δεν δέχονται, πρόσθεσε, »την απεικόνιση της σφαγής ως καταστολή μιας εξέγερσης, μια τέτοια νοοτροπία είναι ακατανόητη για τον τουρκοκυπριακό «λαό», υποστηρίζοντας ότι αυτό που συνέβη ήταν ένα «σαφές έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Η ασφάλεια, συνέχισε, είναι ζωτικής σημασίας για τους Τουρκοκύπριους λέγοντας ότι η ε/κ πλευρά διέρχεται μια περίοδο στρατιωτικών συμφωνιών με διάφορες ισχυρές χώρες. Υπό αυτές τις συνθήκες, είπε, ο τουρκοκυπριακός «λαός» δεν θα παραιτηθεί ποτέ από τα δικαιώματά του για ασφάλεια, ισότητα και κυριαρχία και θα συνεχίσει να εξηγεί αυτό το γεγονός σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

