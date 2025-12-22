Ο «υπουργός εξωτερικών», Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, συναντήθηκε με τον βουλευτή της Εθνοσυνέλευσης του Αζερμπαϊτζάν, Ελμάν Νασίροφ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στα κατεχόμενα.

Όπως αναφέρει ο ηλεκτρονικός τ/κ Τύπος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και του ψευδοκράτους, καθώς και οι εξελίξεις στην περιοχή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του «υπουργείου», η επίσκεψη του Αζέρου βουλευτή είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan Milletvekili Nasırov’u kabul ettihttps://t.co/V1QqNPYXO4 pic.twitter.com/CeR0qentKF — Dışişleri Bakanlığı (@KKTC_Disisleri) December 22, 2025

Πηγή: ΚΥΠΕ

