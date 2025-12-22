Με σαφή αναφορά στην Κύπρο, ο Βρετανός συντηρητικός βουλευτής Daniel Hannan, μέλος της Βουλής των Λόρδων έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου από το βήμα του βρετανικού Κοινοβουλίου, προειδοποιώντας ότι μετά την απόφαση για τα νησιά Τσάγος και διευθετήσεις της Βρετανίας σε ζητήματα αποικιακής κληρονομιάς ενδέχεται να δημιουργήσουν «εξαιρετικά επικίνδυνα προηγούμενα» για σειρά περιοχών μεταξύ αυτών και η Κύπρος.

Ο Χάναν τόνισε ότι, παρότι κάθε περίπτωση παρουσιάζεται ως «μοναδική», θα ήταν αφελές να θεωρηθεί πως δεν θα αξιοποιηθεί από πολιτικούς και νομικούς κύκλους σε τρίτες χώρες. Όπως ανέφερε, ήδη σε πρωτεύουσες όπως το Μπουένος Άιρες και η Μαδρίτη, αλλά και –όπως είπε χαρακτηριστικά– «σίγουρα στη Λευκωσία», εξετάζονται τρόποι αξιοποίησης τέτοιων διευθετήσεων ως παράλληλων επιχειρημάτων για διεκδικήσεις επί βρετανικών υπερπόντιων εδαφών ή στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε ότι ως ευρωβουλευτής δεχόταν συχνά ψηφίσματα και αναφορές από Ελληνοκύπριους ευρωβουλευτές για το ζήτημα των βρετανικών βάσεων.

Ο Βρετανός βουλευτής επισήμανε ότι το κοινό στοιχείο όλων αυτών των υποθέσεων είναι πως «οι τελικές διευθετήσεις σπάνια θεωρούνται πραγματικά τελικές από την άλλη πλευρά», προειδοποιώντας ότι αν γίνει αποδεκτό πως το γεγονός ότι μια περιοχή διοικήθηκε στο παρελθόν από αλλού θεμελιώνει αξίωση κυριαρχίας, τότε ανοίγει ο ασκός του Αιόλου. Κατά τον ίδιο, η μόνη ασφαλής οδός για να αποφευχθούν τέτοια επικίνδυνα προηγούμενα είναι ο απόλυτος σεβασμός της αρχής της αυτοδιάθεσης μέσω δημοψηφισμάτων των άμεσα ενδιαφερόμενων πληθυσμών – διαφορετικά, όπως υπογράμμισε, «κινδυνεύουμε να αποκολλήσουμε ένα από τα μαργαριτάρια της βρετανικής ναυτικής κυριαρχίας, παρά τη βούληση των ίδιων των κατοίκων του».



