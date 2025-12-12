Συνεχίζεται η εντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του τέως κατοχικού ηγέτη των Τ/κ Ερσίν Τατάρ με τον γνωστό Τούρκο Ιμάμι Τζουμπελί Αχμέτ., με τον πρώτο να αποδίσει μέρος της εκλογικής του ήττας σε βίντεο προσευχής που είχε δημοσιοποιήσει πριν από τις εκλογές ο ισλαμιστής Ιμάμης

Μιλώντας σε συνάντηση με δημοσιογράφους από την Τουρκία στη Λευκωσία, ο Ερσίν Τατάρ ανέφερε ότι η δημόσια προσευχή του ιμάμη τού κόστισε περίπου 5% των ψήφων, σημειώνοντας πως «η κοινωνία δεν πείθεται από τέτοιου είδους πρακτικές». Όπως είπε, το σχετικό βίντεο διαδόθηκε ευρέως, χωρίς, κατά τον ίδιο, να έχει ζητήσει ή εγκρίνει κάτι τέτοιο.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν άμεση αντίδραση από τον Τζουμπελί Αχμέτ, ο οποίος υποστήριξε ότι είχε επαφές με τον Ερσίν Τατάρ στο παρελθόν και ότι σε μία βιντεοκλήση ο τότε Τουρκοκύπριος ηγέτης του είχε ζητήσει προσευχή για την εκλογική αναμέτρηση. «Προσευχήθηκα για εκείνον, χωρίς να γνωρίζω ότι δεν σέβεται την πίστη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αργότερα μετάνιωσε, επικαλούμενος δημόσιες τοποθετήσεις της συζύγου του Τατάρ για ζητήματα που αφορούν τη μαντίλα φοιτητριών στην Κύπρο.





Cübbeli Ahmet’ten Ersin Tatar’a:



"Madem ki sen kaybetmeni kendi yanlışlarına değil de bana bağladın, demek ki senin kaybetmen faydalıymış ki Allâh da beni sana duâ ettirip kaybettirdi." pic.twitter.com/VB9Lnnil9h https://t.co/KDdor4U1ic — Etkili Haber Yeni Sayfa (@etkilihaberyeni) December 12, 2025







Ο Ερσίν Τατάρ, απαντώντας μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι δεν θυμάται να έχει συναντηθεί ή συνομιλήσει ποτέ με τον Τζουμπελί Αχμέτ και ότι δεν ζήτησε καμία προσευχή από τον ίδιο. «Είναι εκτός πραγματικότητας να μου αποδίδεται το περιεχόμενο ενός βίντεο που διακινήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή μου», ανέφερε.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν ο Τζουμπελί Αχμέτ έδωσε στη δημοσιότητα ηχογραφημένο υλικό από βιντεοκλήση, το οποίο – σύμφωνα με τον ίδιο – αποδεικνύει ότι υπήρξε επικοινωνία μεταξύ των δύο. Σε δηλωσή του, σχολίασε ότι «αφού απέδωσε την ήττα του σε εμένα αντί στα δικά του λάθη, ίσως τελικά η ήττα του να ήταν ωφέλιμη».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις τόσο στα κατεχόμενα όσο και στην Τουρκία, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη σχέση πολιτικής και θρησκευτικού λόγου, καθώς και τον ρόλο θρησκευτικών προσώπων στις εκλογικές διαδικασίες.