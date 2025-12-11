Μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη πολιτική εξήγηση έδωσε ο Ερσίν Τατάρ για την ήττα του στις «προεδρικές» εκλογές του Οκτωβρίου στα κατεχόμενα. Ο πρώην ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας υποστήριξε ότι η δημόσια στήριξη του Τούρκου ισλαμιστή ιεροκήρυκα Cübbeli Ahmet (Μαχμούτ Ουνλού) του στοίχισε περίπου 5% των ψήφων.

Η δήλωση έγινε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ekonomim, στην οποία ο Τατάρ περιέγραψε πώς το βίντεο του θρησκευτικού ιεροκήρυκα –όπου αυτός προσευχόταν υπέρ της εκλογής του και χαρακτήριζε τον αντίπαλό του, Τουφάν Ερχιουρμάν, ως «Ρουμτζού» (φιλοελληνοκύπριο)», προκάλεσε αρνητικό αντίκτυπο στους ψηφοφόρους.

«Το βίντεο έφτασε σε όλα τα κινητά»

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Ζεϊνέπ Γκιουρκανλί, ο Τατάρ παραδέχθηκε ότι το μήνυμα του Cübbeli Ahmet διαδόθηκε μαζικά τις τελευταίες ημέρες πριν τις κάλπες:

«Το βίντεο του Cübbeli Ahmet έφτασε σε όλα τα κινητά των Τουρκοκυπρίων την τελευταία εβδομάδα. Μου αφαίρεσε 5%», φέρεται να είπε.

Μάλιστα, ο Τατάρ –με διάθεση μισοαστείου, μισοσοβαρού σχολίου– υπονόησε ότι «ίσως το βίντεο να το προκάλεσε η αντιπολίτευση», αναγνωρίζοντας όμως ουσιαστικά την αρνητική επίδρασή του.