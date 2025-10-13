Την ελπίδα ότι η Τουρκία θα συνεργαστεί για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών προς επίτευξη λύσης που να επανενώνει την Κύπρο, εξέφρασε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, η οποία δέχθηκε σήμερα αντιπροσωπεία αξιωματούχων από διάφορες χώρες που βρίσκονται στην Κύπρο για να παραστούν στις αντικατοχικές εκδηλώσεις «Μέρες Μνήμης Μόρφου».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν Βουλευτές από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σλοβενία, καθώς και δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι από την Ελλάδα, τη Σερβία, τη Σλοβενία και τη Μάλτα. Την αντιπροσωπεία συνόδευε ο Δήμαρχος Μόρφου, Βίκτωρας Χατζηαβραάμ και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του κατεχόμενου Δήμου.

Σημειώνεται ότι «η Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την παρουσία των ξένων αξιωματούχων στις εκδηλώσεις του κατεχόμενου δήμου Μόρφου και για τη σταθερή τους στήριξη στον αγώνα των Μορφιτών για δικαίωση και επιστροφή».

«Σε ό,τι αφορά το κυπριακό πρόβλημα, η κ. Δημητρίου εξέφρασε την ελπίδα ότι η Τουρκία θα εγκαταλείψει την απαράδεκτη ρητορική της περί λύσης «δύο κρατών» και θα συνεργαστεί για την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών προς επίτευξη λύσης που να επανενώνει την Κύπρο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ», προστίθεται.

«Η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε τη σημασία συνένωσης δυνάμεων για την προάσπιση της διεθνούς νομιμότητας και της δικαιοσύνης και στην περίπτωση της Κύπρου. Πέντε δεκαετίες, τόνισε, είναι πάρα πολύς χρόνος που ο κυπριακός λαός υφίσταται τις παραβιάσεις θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεπεία της τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής τμήματος του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας», αναφέρεται.

Διαβάστε επίσης: Αννίτα: «Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον χώρο του εθελοντισμού»

«Εν προκειμένω, η Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε ότι οι τουρκικές προκλήσεις επί του εδάφους και στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελούν καθημερινό φαινόμενο», υπογραμμίζεται.

Η Αννίτα Δημητρίου έκανε ειδική αναφορά στη συνεχιζόμενη παράνομη κράτηση από το κατοχικό καθεστώς των πέντε Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων στη βάση ανυπόστατων κατηγοριών, σε αντίποινα για τη δίωξη από την Κυπριακή Δημοκρατία ξένων σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών.

«Η Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε το καταδικαστικό ψήφισμα που ενέκρινε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ζήτημα αυτό και ζήτησε τη συνδρομή των συμμετεχόντων αξιωματούχων για την άμεση απελευθέρωσή τους», προστίθεται.

«Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η κ. Δημητρίου εξέφρασε την ελπίδα ότι η επιτευχθείσα συμφωνία για τη Γάζα θα εφαρμοστεί και θα οδηγήσει σε οριστική λύση της ισραηλινο-παλαιστινιακής διένεξης, ως απτό παράδειγμα, όπως ανέφερε, για το ότι δεν υπάρχουν διενέξεις που δεν επιδέχονται λύσεις», επισημαίνεται.

«Από την πλευρά τους, οι ξένοι αξιωματούχοι εξέφρασαν την ελπίδα ότι θα υπάρξει επίλυση του κυπριακού προβλήματος και εξέφρασαν τη βούλησή τους να συμβάλουν, ώστε να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία που βιώνουν οι πέντε Ελληνοκύπριοι εκτοπισθέντες που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ