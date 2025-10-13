"Εκεί που τελειώνει η δύναμη του ενός, ξεκινά το θαύμα της ομάδας", δήλωσε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, προσφωνώντας την Εντέκατη Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, υπό την προεδρία της ενώ κατά τη διαρκεία της το 72% των εισηγήσεων ή προβλημάτων επανήλθαν από την προηγούμενη Σύνοδο επειδή δεν είχαν επιλυθεί.

Η 11η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, διοργανώθηκε από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ).

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του ΠΣΣΕ και της Βουλής η ολομέλεια της Συνόδου, κάλεσε το κράτος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για προώθηση των αιτημάτων που έχουν τεθεί στην παρούσα Σύνοδο για επίλυση, με σκοπό τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος λειτουργίας και ανάπτυξης για τον εθελοντισμό και τις ΜΚΟ.

Η Πρόεδρος της Βουλής εξαίροντας την προσφορά του εθελοντισμού στην κοινωνία, είπε ότι η 11η σύνοδος «αποτελεί μια εξαίρετη ευκαιρία να αναλογιστούμε την πορεία και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον χώρο της εθελοντικής δράσης, αλλά κυρίως να αναζητήσουμε με αίσθημα ευθύνης, αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων που εξακολουθούν να μας απασχολούν».

Πρόσθεσε ότι οι λύσεις πρέπει να στηρίζονται στη δύναμη του διαλόγου, στην αξία της συνεργασίας και στην κοινή αποφασιστικότητα να οικοδομηθεί μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη και πιο δυναμική απέναντι στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι η Κοινωνία των Πολιτών αποτελεί εδώ και καιρό μια πλατφόρμα ανάδειξης του ουσιαστικού ρόλου που διαδραματίζουν οι εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίες καλούνται να προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα το κοινωνικό σύνολο.

«Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον χώρο του εθελοντισμού, με τις εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις να αποκτούν εμπειρία και κύρος», είπε, προσθέτοντας ωστόσο πως «οι προκλήσεις αυξάνονται και ο ρόλος τους διευρύνεται, καλύπτοντας κρίσιμους τομείς όπως το περιβάλλον, η ψυχική υγεία, η κοινωνική ένταξη και η διαχείριση κρίσεων».

Εξέφρασε την άποψη πως για την αποτελεσματική δράση των οργανώσεων χρειάζεται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον με στοχευμένες δράσεις: λιγότερη γραφειοκρατία, ενίσχυση συνεργασιών, επαρκής χρηματοδότηση, εκπαίδευση εθελοντών και αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Η Πρόεδρος της Βουλής πρόσθεσε πως παράλληλα, το Κράτος οφείλει να καλλιεργεί κλίμα διαφάνειας, εμπιστοσύνης και σεβασμού, ώστε να ενισχύεται η συνεργασία με την Κοινωνία των Πολιτών, σημειώνοντας ότι η δημιουργία ηλεκτρονικών πλατφορμών διαλόγου και θεσμοθετημένων οργάνων διαβούλευσης είναι απαραίτητη για την έκφραση και στήριξη όλων των οργανώσεων. «Με την παροχή υλικοτεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης, το Κράτος μπορεί να ενδυναμώσει το εθελοντικό κίνημα και να συμβάλει στην ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας», είπε.

Ανέφερε περαιτέρω ότι οι εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ανταποκρινόμενες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες, έχουν αναδειχθεί σε βασικό πυλώνα κοινωνικής στήριξης, καλύπτοντας συχνά τα κενά που αδυνατούν να καλύψουν οι δημόσιοι φορείς.

Τόνισε επίσης ότι αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνίας, ευρισκόμενες καθημερινά στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων, όπως η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ανισότητα.

Μέσω προγραμμάτων στήριξης, κοινωνικών δομών και πρωτοβουλιών ένταξης και ενδυνάμωσης, γίνονται η φωνή των αδυνάτων, η ελπίδα των περιθωριοποιημένων και το στήριγμα των ευάλωτων ανθρώπων, συνέχισε η κ. Δημητρίου, επισημαίνοντας ότι η κοινωνία θα ήταν σαφώς φτωχότερη σε επίπεδο ηθικών αρχών και προτύπων χωρίς την παρουσία αυτών των οργανώσεων, οι οποίες αποτελούν ζωντανή έκφραση της αλληλεγγύης, του αλτρουισμού, της δικαιοσύνης και του σεβασμού προς τον συνάνθρωπο.

Σύμφωνα με το ΠΣΣΕ ο Πρόεδρος του Ηλίας Δημητρίου, προέβη σε προσφώνηση και παρουσίαση των αιτημάτων των ΜΚΟ από την Έκθεση της 11ης Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών.

Προστίθεται ότι ακολούθησαν τοποθετήσεις από τους 56 βουλευτές της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών (εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ) στη βάση της έκθεσης της Συνόδου και παρεμβάσεις από εκπροσώπους Υπουργείων και κρατικών φορέων.

Η Σύνοδος, αναφέρεται, ανέδειξε δυσκολίες που εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της οργανωμένης Κοινωνίας των Πολιτών (ΜΚΟ) και έδωσε την ευκαιρία αλληλεπίδρασης και διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Προστίθετα ότι φέτος καταγράφηκαν στον Πίνακα αιτημάτων της Έκθεσης της Συνόδου, 36 εισηγήσεις/προβλήματα, εκ των οποίων περίπου το 72% επανήλθαν από την προηγούμενη Σύνοδο επειδή δεν είχαν επιλυθεί, όπως για παράδειγμα τα σχέδια ανάπτυξης υποδομών των ΜΚΟ, ρυθμίσεις στα Σχέδια Κρατικών Ενισχύσεων, αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, κ.ά.

Το 28% των αιτημάτων αποτελούσαν νέες εισηγήσεις και συζητήθηκαν για πρώτη φορά, όπως για παράδειγμα η ανάγκη τροποποίησης του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου και του Περί Διενέργειας Εράνων Νόμου, με την εμπλοκή των ΜΚΟ, η ανάγκη ανανέωσης της θητείας της Συμβουλευτικής Επιτροπής Προσβασιμότητας, διάθεση κτηρίων σε ΜΚΟ, κ.ά.

Η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ, η οποία δίνει «φωνή» στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ μέσα από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Υγείας, των Υφυπουργείων Κοινωνικής Πρόνοιας και Τουρισμού, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Άμυνας, του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της ΑνΑΔ, του ΟΚΥπΥ, του Κέντρου Παραγωγικότητας, του Συνδέσμου Τραπεζών και της Ένωσης Κοινοτήτων.

Στη σύνοδο παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων μη μελών του ΠΣΣΕ, Βουλευτές και εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ