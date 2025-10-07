Κτηριολογικά προβλήματα αντιμετωπίζει η εκπαίδευση στα κατεχόμενα, σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας της συντεχνίας Τ/κ δασκάλων (KTÖS), Μπουράκ Μαβίς. Σε δηλώσεις του, ανέφερε πως το 21% των μαθητών αναγκάζεται να κάνει μάθημα σε τάξεις-κοντέινερ, ενώ ένα επιπλέον 18% φοιτά σε σχολεία που βρίσκονται ακόμη υπό κατασκευή.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, ο κ. Μαβίς είπε ότι οι συνθήκες αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολες τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Επεσήμανε τις σοβαρές ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, καθώς και τα προβλήματα στις υποδομές των σχολικών μονάδων. Επεσήμανε πως οι αίθουσες-κοντέινερ δεν έχουν σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αντιμετωπίζοντας ζητήματα με τον φωτισμό, τη μόνωση και την ηχορύπανση, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει θέμα με τους χώρους για δραστηριότητες των παιδιών.

Ο Γενικός Γραμματέας της KTÖS απέδωσε μέρος του προβλήματος στην αύξηση του μαθητικού πληθυσμού και στην έλλειψη συστηματικής στατιστικής καταγραφής. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τάξεις είναι υπερπλήρεις, με 30-35 μαθητές αντί για τον προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό των 24, ενώ το ποσοστό των ξένων μαθητών στα "δημόσια" σχολεία έχει αυξηθεί από 1% το 2007 στο 10% του συνόλου των μαθητών σήμερα. Αυτοί προέρχονται από 45 διαφορετικές χώρες, όπως σημείωσε.

Ο κ. Μαβίς κατέληξε λέγοντας ότι ο αρμόδιος για την παιδεία «θεσμός» στα κατεχόμενα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες, με αποτέλεσμα η εκπαίδευση να χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τις ίδιες τις οικογένειες και να μετατρέπεται σε αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ