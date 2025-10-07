Τη ζωή του σε νέο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην κατεχόμενη Λευκωσία έχασε ο 50χρονος, ο Μεχμέτ Οζντεμίρ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 00:30 στην κατεχόμενη Λευκωσία. Ο 50χρονος οδηγός, ο οποίος κινούνταν με το όχημά του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Αποτέλεσμα ήταν να προσκρούσει αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα και ακολούθως σε ένα δεύτερο. Από τη σφοδρότητα της δεύτερης σύγκρουσης, το όχημα εκτινάχθηκε ανεξέλεγκτα και χτύπησε τρίτο αυτοκίνητο το οποίο επίσης ήταν σταθμευμένο.

Ο Μεχμέτ Οζντεμίρ τραυματίστηκε και διακομίσθηκε στο «νοσοκομείο» στην κατεχόμενη Λευκωσία. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διαπιστωθούν μετά τη διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής.

Πηγή: ΚΥΠΕ