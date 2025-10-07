Στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα, ο Πρέσβης της Παλαιστίνης στην Κύπρο, Abdallah Attari, σχολίασε τις εξελίξεις γύρω από τις συνομιλίες που διεξάγονται στο Κάιρο, την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, αλλά και τις προοπτικές ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.



«Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη νεότερα από τις συνομιλίες στην Αίγυπτο», ανέφερε ο Παλαιστίνιος Πρέσβης, προσθέτοντας ότι «η Παλαιστινιακή Αρχή μελέτησε προσεκτικά την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ» και «χαιρετίζει κάθε προσπάθεια από οποιαδήποτε χώρα που στοχεύει να σταματήσει τη γενοκτονία στη Γάζα».

Ο κ. Αττάρι εξέφρασε εμπιστοσύνη στις διαμεσολαβητικές ικανότητες του Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας πως «ο στόχος δεν είναι μόνο να σταματήσει η σφαγή, αλλά να υπάρξει μια δίκαιη ειρήνη και τέλος στην κατοχή».

Ο Πρέσβης τόνισε ότι «η Γάζα δεν είναι η Χαμάς», χαρακτηρίζοντας το φαινόμενο της Χαμάς «προϊόν της κατοχής και της απελπισίας». «Η Γάζα είναι πολύτιμο κομμάτι του Παλαιστινιακού κράτους. Η επόμενη μέρα ανήκει στους Παλαιστινίους και μόνο στους Παλαιστινίους», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, επεσήμανε ότι «το Παλαιστινιακό δεν είναι ζήτημα των τελευταίων ετών αλλά ζήτημα κατοχής και ταπείνωσης ενός ολόκληρου λαού για δεκαετίες».





Εξήρε τη διαχρονική φιλία Κύπρου–Παλαιστίνης, υπενθυμίζοντας τον ρόλο του Μακαρίου και των Αδεσμεύτων: «Η Κύπρος ήταν από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό κράτος. Νιώθω περήφανος που υπηρετώ εδώ», είπε.



«Οι έποικοι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ειρήνη»



Αναφερόμενος στο εσωτερικό παλαιστινιακό μέτωπο και το μέλλον μετά τη Γάζα, ο κ. Αττάρι χαρακτήρισε τον εποικισμό ως το βασικότερο εμπόδιο για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους:

«Όλες οι κυβερνήσεις του Ισραήλ –όχι μόνο ο Νετανιάχου– ακολούθησαν την ίδια πολιτική. Από 120.000 εποίκους το 1993, φτάσαμε στις 850.000 σήμερα».



«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα – Δεν θα φύγουμε από τη γη μας»



Ο Πρέσβης μίλησε με πάθος για την αντοχή του παλαιστινιακού λαού: «Ο παλαιστινιακός λαός αποφάσισε να είναι ήρωας. Δεν θα εγκαταλείψουμε τη γη μας, παρόλο που το σχέδιο είναι να καταστεί η Γάζα ακατάλληλη για ανθρώπινη ζωή». Κατηγόρησε ανοιχτά την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «επιδιώκει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων στο πλαίσιο του σχεδίου για το λεγόμενο "Μεγάλο Ισραήλ"».

Κλείνοντας, ο κ. Αττάρι ανέφερε πως «όποιος πραγματικά νοιάζεται για το Ισραήλ, πρέπει να το βοηθήσει να απαλλαγεί από την αλαζονεία του».

«Χωρίς την ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, δεν θα υπάρξει ειρήνη, ασφάλεια ή σταθερότητα ούτε για τους Παλαιστινίους ούτε για τους Ισραηλινούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Ο Πρέσβης απηύθυνε κάλεσμα στον κυπριακό λαό: «Σας θέλουμε κοντά μας. Να μην μας ξεγελάσει μια εκεχειρία. Η δικαίωση δεν ήρθε ακόμη. Ο αγώνας συνεχίζεται».







