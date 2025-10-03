Στριμωγμένος από τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν νίκη Ερχιουρμάν, ο κατοχικός ηγέτης προσπαθεί να κερδίσει έδαφος τάζοντας στους Τουρκοκύπριους τη δημιουργία μιας ολόκληρης νέας πολιτείας στα Βαρώσια.

Μιλώντας σε τουρκικά Μέσα, ανακοίνωσε πως σε περίπτωση υποτιθέμενης “επανεκλογής” του θα κατασκευάσει στην περίκλειστη πόλη σχολεία, θέατρα και γήπεδο…

«Αν εκλεγούμε με τη βοήθεια του Αλλάχ, θα μεταμορφώσουμε αυτήν την περιοχή με το χωροταξικό σχέδιο και παρόμοια έργα. Θα ανοίξουν σχολεία, θέατρα, θα γίνουν κάποιες κατασκευές. Και ένα ακόμη βήμα στην πρωτοβουλία για τα Βαρώσια. Θα υπάρχει ένα γήπεδο, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου», ανέφερε ο κατοχικός ηγέτης.

Την προεκλογική του σιγοντάρει η Άγκυρα με κάθε τρόπο. Σε συνέχεια των αντιδράσεων για το σεισμογραφικό Ramform Hyperion και τα ελληνικά F-16, το τουρκικό υπουργείο άμυνας σε μια πρωτοφανή ενέργεια… πραγματοποίησε την εβδομαδιαία ενημέρωση του στο ψευδοκράτος.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ, «επαναλαμβάνουμε την απόλυτη αποφασιστικότητά μας να οικοδομήσουμε ένα μέλλον στο οποίο οι Κύπριοι αδελφοί μας θα ζουν με ασφάλεια, ειρήνη και ευημερία, και να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας στη Μεσόγειο».

Αναφορές που λειτούργησαν συνθηματικά για τουρκικά Μέσα και αναλυτές, να εντείνουν την προπαγάνδα και τις απειλές.

«Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αντέδρασαν στις προσπάθειες της “ελληνοκυπριακής διοίκησης νότιας Κύπρου” να διεξάγει μη εξουσιοδοτημένες έρευνες πετρελαίου. Οι πηγές τόνισαν ότι και οι δύο κοινότητες έχουν ίσα δικαιώματα στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας του νησιού και προειδοποίησαν ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση επί του εδάφους».

Αναλυτής ισχυρίστηκε «τώρα, κοιτάξτε την “ελληνοκυπριακή διοίκηση της νότιας Κύπρου”, προσπαθεί να μας προκαλέσει. Υπάρχει πάντα μια αίσθηση εχθρότητας που ενσταλάζεται ούτως ή άλλως».

Να ξεκαθαρίσει το τοπίο μετά τις παράνομες «εκλογές», ελπίζει η ελληνοκυπριακή πλευρά.

«Δεν βλέπουμε μέχρι στιγμής την ειλικρινή πολιτική βούληση από πλευράς Τουρκίας. Γιατί ας μην απατόμαστε, γνωρίζουμε το ρόλο που διαδραματίζει διαχρονικά η Τουρκία. Όμως βλέπουμε μια κινητικότητα που οφείλεται, αποκλειστικά και μόνο στις δικές μας πρωτοβουλίες», δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Αμέσως μετά τις παράνομες εκλογές η Ολγκίν θα επιστρέψει στην Κύπρο με σκοπό να στρώσει στο χαλί για την πενταμερή του Νοεμβρίου.