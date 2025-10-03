Ενώ μεγάλη συζήτηση γίνεται για τα εμπόδια αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μέσω του Στολίσκου και την στάση του Ισραήλ, λίγοι είναι αυτοί που θυμούνται την απαράδεκτη στάση της Τουρκίας τις ημέρες της Τουρκικής εισβολής. Συγκεκριμένα σε δημοσίευμα του Associated Press 23 Αυγούστου 1974 το οποίο υπάρχει σε αρχειακό υλικό και εντόπισε η ιστοσελίδα Υπερβόρειοι σε Σουηδικές πηγές, αναφέρει πως σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο τουρκικός στρατός παρεμποδίζει τα κομβόι βοήθειας και τις περιπόλους, στερώντας από χιλιάδες Ελληνοκύπριους πρόσφυγες τα απαραίτητα τρόφιμα, το πόσιμο νερό και τα φάρμακα.

«Η κατάσταση είναι απελπιστική», ανέφεραν αξιωματούχοι του ΟΗΕ σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου στη Λευκωσία. «Πολίτες παραμένουν παγιδευμένοι στα ερείπια της πόλης, ενώ οι διεθνείς δυνάμεις αδυνατούν να μετακινηθούν ελεύθερα και να εκπληρώσουν τα ανθρωπιστικά τους καθήκοντα».

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ κατήγγειλε ότι οι τουρκικές δυνάμεις αρνήθηκαν να επιτρέψουν τις προγραμματισμένες μεταφορές προς τα στρατόπεδα προσφύγων έξω από την Αμμόχωστο. Αποθέματα τροφίμων που προορίζονταν για τους άστεγους πληθυσμούς έχουν σχεδόν εξαντληθεί, ενώ οι περιπόλοι του ΟΗΕ στερούνται πλέον τη δυνατότητα να διανείμουν είδη πρώτης ανάγκης.

Αξιωματικοί του ΟΗΕ που μίλησαν στον ανταποκριτή του AP, David Lancashire, περιέγραψαν την «απελπιστική κατάσταση» των Ελληνοκυπρίων και τόνισαν ότι άγνωστος αριθμός πολιτών κρύβεται μέσα στην πόλη, «τρομοκρατημένος να εμφανιστεί ανοιχτά».

«Κάθε προσπάθεια που κάνουμε για να τους βοηθήσουμε συναντά την ψυχρή άρνηση των Τούρκων», δήλωσαν οι παρατηρητές. Ένας αξιωματικός, που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του, πρόσθεσε: «Υπάρχουν αρκετά αποθέματα τροφίμων στο νησί για να τραφεί ο πληθυσμός, αλλά οι Τούρκοι έχουν καταλάβει μεγάλες περιοχές και έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους αυτά τα αποθέματα».

Στην Αμμόχωστο υπηρετούσαν τρεις Σουηδικές δυνάμεις του ΟΗΕ — τρεις μονάδες παρατήρησης εντός της πόλης και ένα στρατόπεδο στην περιφέρεια. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο εκπρόσωπος Rudolf Stajduhar, «οι δυνάμεις του ΟΗΕ στην Αμμόχωστο δεν έχουν ελευθερία κινήσεων. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα στον ανεφοδιασμό τους και στην εκτέλεση ανθρωπιστικών καθηκόντων».

Στο περιμετρικό στρατόπεδο υπάρχουν αποθέματα για μερικές ημέρες, αλλά η κατάσταση στις θέσεις παρατήρησης παραμένει συγκεχυμένη: οι Σουηδοί παρατηρητές μπορούν να μετακινηθούν προς το στρατόπεδο, όμως οι τουρκικές αρχές μάλλον δεν θα τους επιτρέψουν να επιστρέψουν στις θέσεις τους.





«Μένουμε στην Αμμόχωστο, εν αναμονή της τουρκικής στάσης όσον αφορά τα αιτήματα του ΟΗΕ για εκκένωση», πρόσθεσε ο κ. Stajduhar.

Ο αρχηγός του επιτελείου του ΟΗΕ, Clay Beattie, είχε την Παρασκευή διαβουλεύσεις με τον τουρκικό σύνδεσμο, συνταγματάρχη N. Calicer, χωρίς ως αυτή τη στιγμή να έχει ανακοινωθεί συμφωνία που να εξασφαλίζει την ελεύθερη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Παράλληλα, η δανική δύναμη ήταν εξίσου απομονωμένη στην Ξερό, στη δυτική πλευρά του νησιού. Συνολικά, στην Κύπρο υπηρετούν αυτήν την περίοδο 4.312 στρατιώτες του ΟΗΕ.



