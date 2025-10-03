Τουρκάλα χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάλεσε τις τουρκικές αρχές, και ειδικά τον υπουργό Εσωτερικώντης χώρας Ali Yerlikaya, να διατάξουν την κατεδάφιση του αγάλματος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄στην Κωνσταντινοπουλο.

Στην ίδια ανάρτηση ζητήθηκε αποκοπεί και να απομακρυνθεί το μνημείο του Τούρκου πιλότου Cengiz Tope

Ο Cengiz Topel — στον οποίο αναφέρεται επίσης η ανάρτηση — θεωρείται στην Τουρκία ήρωας του 1964, καθώς σκοτώθηκε στη διάρκεια της τουρκανταρσίας στην Κύπρο και έχει μνημεία, σχολεία και οδοσήμανση που φέρουν το όνομά του.

Το μνημείο στην Κωνσταντινούπολη είναι αφιερωμένο στον Ραούφ Ντενκτάς και ρόκειται για ανάγλυφη πλάκα, η οποία παραπέμπει σε στιγμιότυπο από συμφωνίες κορυφής του 1977. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν διαμαρτυρίες από Τούρκους που ζητούν την απομάκρυνσή του.



