Νέα πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,7 βαθμών κατά ακόμη προκαταρκτικές εκτιμήσεις, έγινε αισθητή στη βορειοανατολική Ιαπωνία σήμερα, οδηγώντας στην έκδοση έκτακτου προειδοποιητικού δελτίου για τσουνάμι από την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA).

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 11:44 (τοπική ώρα· στις 04:44 ώρα Κύπρου), μερικές ημέρες έπειτα από ακόμη πιο ισχυρό σεισμό —7,5 βαθμών— στην ίδια περιοχή.

⚠️ M 6.7 - 130 km NE of Kuji, Japan

🕐 02:44:13 UTC (11 min ago)

🌊 TSUNAMI WARNING



🔗 Full details: https://t.co/rvTkTrvQjK



💬 Did you feel it? Reply with your location! — Earthquake Alert (@quakebot_) December 12, 2025

Κατά το έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο της JMA, πρέπει να αναμένεται τσουνάμι με κύματα ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP