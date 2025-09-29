Η «ανώτατη εκλογική επιτροπή» (YSK) ανακοίνωσε ότι ο συνολικός αριθμός των «εκλογέων» που θα ψηφίσουν στις «προεδρικές εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου ανέρχεται σε 218.313.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της «YSK» που αναδημοσίευσαν το βράδυ της Δευτέρας τα ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, οι διαδικασίες ανάρτησης των «εκλογικών καταλόγων» από τις «επαρχιακές εκλογικές επιτροπές» έχουν ολοκληρωθεί και ο αριθμός των εκλογέων έχει οριστικοποιηθεί. Ως εκ τούτου, 218.313 «εκλογείς» θα μπορούν να ασκήσουν το «εκλογικό» τους δικαίωμα στις «προεδρικές εκλογές» που θα διεξαχθούν στις 19 Οκτωβρίου.

Οι αριθμοί των εκλογέων ανά κατεχόμενη «επαρχία» έχουν ως εξής: Λευκωσία 70.472, Αμμόχωστος 54.015, Κερύνεια 46.665, Μόρφου 15.334, Τρίκωμο 21.659 και Λεύκα 7.168.

Πηγή: ΚΥΠΕ