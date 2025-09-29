Αυτές οι «εκλογές» θα είναι μια επιλογή μεταξύ «εκπροσώπησης ή υποταγής», ανέφερε ο πρόεδρος του νεοσύστατου κόμματος ΤΑΜ, Σερντάρ Ντενκτάς λέγοντας ότι "η λύση δύο κρατών δεν μπορεί να επιβληθεί στον κόσμο με την μέθοδο που ακολουθείται και η ομοσπονδία δεν θα συμβεί λόγω της ελληνοκυπριακής στάσης".

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ανακοίνωση του κόμματος αναφέρει ότι μιλώντας στο κανάλι Γκεντς, ο κ. Ντενκτάς είπε ότι οι πολίτες θα πρέπει να διαλέξουν μεταξύ αυτών των δύο απόψεων και να εξετάσουν τους υποψηφίους ανάλογα.

Ο Σερντάρ Ντενκτάς ανέφερε ότι η χρησιμοποίηση του Κυπριακού για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης είναι το μεγαλύτερο λάθος. |Είναι λες και το κυπριακό θα λυθεί αμέσως μετά τις εκλογές. Αυτό δεν θα συμβεί. Ας συζητήσουμε τα κύρια ζητήματα της 'χώρας', ειδικά τις οικονομικές δυσκολίες", είπε.

Ο κ. Ντενκτάς επέκρινε επίσης τους Τούρκους αξιωματούχους που προεκλογικά βρίσκονται στα κατεχόμενα.

Πηγή: ΚΥΠΕ