Δωρεά ύψους €15.000 από την Πορτογαλική Δημοκρατία έλαβε τη Δευτέρα η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ).

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της ΔΕΑ με τη δωρεά αυτή η συνολική οικονομική βοήθεια της Πορτογαλίας προς τη ΔΕΑ ανέρχεται στις €30.000 από το 2018.

"Το χρηματικό αυτό ποσό θα υποστηρίξει τον στόχο της ΔΕΑ για την ταυτοποίηση και την επιστροφή των λειψάνων των αγνοουμένων τερματίζοντας την αβεβαιότητα που έχει επηρεάσει τις οικογένειες των αγνοουμένων για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα", αναφέρεται.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, έως σήμερα, 1.055 αγνοούμενοι και από τις δύο κοινότητες της Κύπρου έχουν ταυτοποιηθεί και επιστραφεί στις οικογένειές τους για αξιοπρεπή ταφή.

Πηγή: ΚΥΠΕ