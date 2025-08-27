Το Τμήμα Περιβάλλοντος θα διερευνήσει την όλη κατάσταση με την εκδήλωση που διοργανώθηκε το περασμένο Σάββατο στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει παράβαση σε ό,τι αφορά τις πρόνοιες της συγκεκριμένης νομοθεσίας, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα επιβολής σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος Δρ. Χριστόδουλος Μεσημέρης.

Ο κ. Μεσημέρης είπε πως το Τμήμα Περιβάλλοντος συγκεντρώνει υλικό και διερευνά την υπόθεση ενώ χτες Τρίτη, μετά το πέρας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Γεωργίας με την συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων, επισκέφτηκε τον χώρο στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας.

Όπως είπε ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος διαπίστωσαν ότι έγινε αποξήλωση της εξέδρας και όλων όσων έπρεπε να γίνουν. Όσο για την εκδήλωση της Παρασκευής που διοργανώνει ο Δήμος Ακάμα, ο κ. Μεσημέρης είπε πως θα γίνει σε άλλο σημείο.

Ο κ. Μεσημέρης κάλεσε τους Δήμους και τις τοπικές αρχές να ζητούν καθοδήγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.

Ερωτηθείς σχετικά σημείωσε πως «όπως διαφάνηκε στην περίπτωση της εκδήλωσης του Σαββάτου, δεν ακολουθήθηκαν οι εισηγήσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος». Ενδεικτικά, είπε πως είχαν αποστείλει επιστολή στον Δ. Ακάμα για να ακυρώσει την διοργάνωση της εκδήλωσης στο συγκεκριμένο χώρο, «κάτι που δεν έγινε».

Ερωτηθείς αν παρατηρούνται παρόμοια φαινόμενα μη συμμόρφωσης με τις εισηγήσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος και σε άλλες περιοχές της Κύπρου, ο κ. Μεσημέρης απάντησε πως υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στα θέματα μη συμμόρφωσης με τις Νομοθεσίες.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις συνέχισε, ακολουθούνται τα μέτρα που προβλέπονται από την Νομοθεσία, λέγοντας πως έχουν ετοιμάσει πολλές εκθέσεις και κατηγορητήρια και έχουν οδηγήσει αρκετές περιπτώσεις στα Δικαστήρια, έχουν προβεί σε εξώδικες ρυθμίσεις και εξαρτάται από το είδος της παράβασης και από το θεσμικό εργαλείο που έχουν.

Καταληκτικά ο κ. Μεσημέρης έστειλε το μήνυμα ότι θα πρέπει όλοι να ακολουθούν τις συγκεκριμένες πρόνοιες και να εφαρμόζουν τη νομοθεσία, προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει η επιλογή της ανοχής πλέον».

