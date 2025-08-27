Καταργούνται με απόφαση Υπουργικού από 1η Σεπτεμβρίου τα δίδακτρα για παιδιά από τριών μέχρι τεσσεράμισι ετών, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η φοίτησή τους στα δημόσια νηπιαγωγεία, δήλωσε η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου.

Συμπλήρωσε πως το συγκεκριμένο μέτρο ελαφρύνει οικονομικά τις οικογένειες και ενθαρρύνει τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο.

Η κυρία Μιχαηλίδου είπε, ακόμη, ότι το μέτρο συμβάλλει στην ποιοτική, προσβάσιμη και δωρεάν προσχολική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς.

Το Υπουργείο ενέκρινε, επίσης, τη λειτουργία του νηπιαγωγείου στον κατεχόμενο Κορμακίτη, στο οποίο θα φοιτήσουν φέτος δύο παιδιά.

Όσον αφορά των επαναπατρισμό ταλέντων, η κυρία Μιχαηλίδου ανέφερε ότι αποφασίστηκαν άλλα τρία μέτρα που αφορούν στην εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας δίδεται πρόσβαση και σε συμβίους των ταλέντων που επαναπατρίζονται, μέσω των επιμορφωτικών κέντρων του υπουργείου Παιδείας.

Επιπλέον, παρέχονται δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής σε συμβίους και παιδιά, μέσω των κρατικών ινστιτούτων επιμόρφωσης.

Τέλος, αυξάνεται η ετήσια χορηγία που δίδεται στα ταλέντα που επαναπατρίζονται, ώστε να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία. Από επτακόσια-εξηντα-οκτώ ευρώ, το ποσό ανεβαίνει στα χίλια ευρώ όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ αναθεωρείται και το κριτήριο επιλεξιμότητας. Αντί να απαιτούνται δέκα χρόνια μόνιμης διαμονής στο εξωτερικό, θα απαιτούνται, πλέον, επτά χρόνια.

Πηγή: ΡΙΚ