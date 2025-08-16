Μόνος του πλήρωσε τα έξοδα του ταξιδιού του στο ψευδοκράτος, δήλωσε ο παραιτηθείς από τη θέση του Εμπορικού Ακολούθου του ΗΒ στην Τουρκία, ΒουλευτήW του Εργατικού κόμματος, Αφζάλ Καν, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία του BBC.

Στο δημοσίευμα, που αναδημοσιεύεται από τ/κ ΜΜΕ, ο κ. Καν ανέφερε στο αγγλικό μέσο ενημέρωσης πως μετέβη στα κατεχόμενα για να επισκεφθεί τον ανιψιό του και έλαβε τιμητικό διδακτορικό από «ακαδημαϊκό ίδρυμα».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Αφζάλ Καν έγραψε σήμερα την επιστολή παραίτησης στον Βρετανό Πρωθυπουργό.

Πηγή: ΚΥΠΕ