Οι πιέσεις που δέχθηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός από διάφορες πλευρές ήταν τέτοιες που η παραίτηση του βουλευτή Αφζάλ Καν από τη θέση του Ειδικού Απεσταλμένου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τουρκία ήταν μονόδρομος, δήλωσαν πηγές της βρετανικής Κυβέρνησης στο ΚΥΠΕ. Από πλευράς τους οι ομογενείς χαιρέτισαν την παραίτηση, με τον Πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου Χρίστο Καραολή να καλωσορίζει την παραίτηση και να χαρακτηρίζει σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ την παράνομη επίσκεψή του βουλευτή στα κατεχόμενα ως απαράδεκτη.

Ένας από τους πρωτεργάτες του συντονισμού των αντιδράσεων, καλωσόρισε την παραίτηση του βουλευτή χαρακτηρίζοντας την επίσκεψη του στα κατεχόμενα «άκρως ακατάλληλη και απαράδεκτη».

Ο Αφζαλ Καν παραιτήθηκε τελικά από τη θέση του μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόσφατη επίσκεψη του στα κατεχόμενα.

«Ο κ. Καν αποχώρησε από τη θέση του Ειδικού Απεσταλμένου Εμπορίου στη Δημοκρατία της Τουρκίας», επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θέση την οποία κατείχε από τον Ιανουάριο.

Όπως επισημαίνουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης ο κ. Καν δεν είχε ζητήσει την έγκριση του πρωθυπουργικού γραφείου πριν το παράνομο ταξίδι του στα κατεχόμενα. Γεγονός που επιβεβαίωσε πριν από μερικές μέρες και στο ΚΥΠΕ το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών. «Η επίσκεψη (Καν) πραγματοποιήθηκε με προσωπική ιδιότητα και όχι υπό την ιδιότητα του ως Εμπορικού Απεσταλμένου. Η Κυβέρνηση δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίσκεψη», είχε δηλώσει εκπρόσωπος του Φόρεϊν Όφις στο ΚΥΠΕ.

Ο βουλευτής των Εργατικών φωτογραφήθηκε στη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ στη «επίσημη» κατοικία του στην κατεχόμενη Λευκωσία. Αρχικά προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Ελληνοκυπρίων της Βρετανίας. Αργότερα οι αντιδράσεις αυτές ενισχύθηκαν τόσο από κυβερνητικούς βουλευτές όσο και από στελέχη της αντιπολίτευσης.

Ο επίτιμος πρόεδρος της διακομματικής κοινοβουλευτικής ομάδας για τη Κύπρο, ο βουλευτής των Συντηρητικών σερ Ρότζερ Γκέιλ, ήταν από τους πρώτους που αντέδρασε, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση του κ. Καν από τη θέση του.

Η σκιώδης Υπουργός Εξωτερικών Γουέντι Μόρτον είχε δηλώσει πως «η επίσκεψη αυτή κινδυνεύει να υπονομεύσει την αξιοπιστία του Ηνωμένου Βασιλείου ως εγγυήτριας δύναμης και ως αμερόληπτου μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού. Στέλνει επίσης ένα ανησυχητικό μήνυμα προς τους Βρετανούς πολίτες κυπριακής καταγωγής, πολλοί από τους οποίους εκτοπίστηκαν από τις περιοχές που επισκέφθηκε ο κ. Καν».

Με τη σειρά της η σκιώδης Υπουργός Εξωτερικών, Πρίτι Πατέλ, η οποία είχε αναγκαστεί να παραιτηθεί από τη θέση της Υπουργού Διεθνούς Ανάπτυξης στην κυβέρνηση της Τερέζα Μέι, έπειτα από μη εξουσιοδοτημένες συναντήσεις με Ισραηλινούς αξιωματούχους, κάλεσε επίσης τον κ. Καν να παραιτηθεί, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός «πρέπει να επαναβεβαιώσει τη μακροχρόνια θέση της Βρετανίας στο Κυπριακό».

Όπως σημειώνουν στο ΚΥΠΕ κυβερνητικές πηγές «ήταν τέτοια η πίεση που δέχθηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός τόσο από βουλευτές των Εργατικών, την αντιπολίτευση όσο και κυρίως από παράγοντες της κυπριακής παροικίας του Λονδίνου, που η παραίτησή του ήταν μονόδρομος».

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου Χρίστος Καραολής, ένας από τους πρωτεργάτες του συντονισμού των αντιδράσεων, καλωσόρισε την παραίτηση του βουλευτή, χαρακτηρίζοντας την παράνομη επίσκεψή του στα κατεχόμενα «άκρως ακατάλληλη και απαράδεκτη».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην Κύπρο ως εγγυήτρια δύναμη και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι ενέργειες του κ. Καν υπονόμευσαν τη μακροχρόνια εξωτερική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου στο Κυπριακό, παραβίασαν το διεθνές δίκαιο, έπληξαν την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και έδειξαν ασέβεια προς τις βιωμένες εμπειρίες της κυπριακής κοινότητας του Ηνωμένου Βασιλείου, πολλοί από τους οποίους είναι πρόσφυγες ή απόγονοι εκτοπισμένων από την τουρκική εισβολή του 1974», τόνισε ο κ. Καρολής.

Παράλληλα σημείωσε πως «η παρουσία του κ. Καν στις κατεχόμενες περιοχές μέσω παράνομου σημείου εισόδου και η σύνδεσή του με τα σύμβολα ενός μη αναγνωρισμένου καθεστώτος αποτέλεσαν προσπάθεια νομιμοποίησης της κατοχής. Ως εκ τούτου, κατέστησαν σαφώς αβάσιμη τη θέση του ως Εμπορικού Απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τουρκία. Η παραίτησή του ήταν, επομένως, τόσο αναγκαία όσο και ορθή».

Ο κ. Καραολής υπογράμμισε επίσης πως «η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική θέση της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου ότι αναγνωρίζει μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία ως τη νόμιμη αρχή στο νησί και ότι δεν αναγνωρίζει ούτε πρόκειται να αναγνωρίσει το καθεστώς κατοχής στα κατεχόμενα. Στέλνει επίσης ένα σαφές μήνυμα ότι οι Βρετανοί αξιωματούχοι πρέπει να τηρούν το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της κυριαρχίας, της δικαιοσύνης και της επανένωσης στην Κύπρο».

Τέλος ο κ. Καραολής μιλώντας στο ΚΥΠΕ εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς τους βουλευτές αλλά και τα μέσα ενημέρωσης της Βρετανίας που στάθηκαν στο πλευρό της κυπριακής κοινότητας του Ηνωμένου Βασιλείου όλες αυτές τις μέρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ