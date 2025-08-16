Αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη η παραίτηση του Βρετανού βουλευτή Αφζάλ Καν, μετά από τη συντονισμένη αντίδραση και κινητοποίηση για την παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα, από τη θέση του Εμπορικού Απεσταλμένου (Trade Envoy) για την Τουρκία, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών.

Πρέπει αλλά και μπορεί να υπάρχουν πολιτικές επιπτώσεις ως προς την παρανομία και σε σχέση με το υποτελές μόρφωμα στα κατεχόμενα, σημειώνει το ΥΠΕΞ.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση για την παράνομη επίσκεψη του Βρετανού βουλευτή Afzal Khan στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τη συνάντησή του με τον κ. (Ερσίν) Τατάρ, το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι «αποτέλεσαν απαράδεκτες και προκλητικές ενέργειες», οι οποίες προκάλεσαν τη συντονισμένη αντίδραση και τη σαφή καταδίκη από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και από σειρά πολιτικών παραγόντων, σε δικομματικό επίπεδο, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπήρξε επίσης κινητοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση και από την ηγεσία της παροικίας, επισημαίνεται.

Οπως αναφέρεται, «η επακόλουθη παραίτηση του εν λόγω Βουλευτή από τη θέση του Εμπορικού Απεσταλμένου (Trade Envoy) για την Τουρκία, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, που σε αυτή τη χρονική συγκυρία έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Στέλνεται, ως αποτέλεσμα, το ηχηρό μήνυμα ότι δεν υφίσταται περιθώριο ανοχής, ούτε και περίπτωση υποτονικής αντίδρασης μας».

Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι οι αποφάσεις του ΣΑ ΟΗΕ ως προς το παράνομο μόρφωμα είναι ενεργές ως προς τη διεθνή κοινότητα.

«Τέλος, είναι εκ του αποτελέσματος σαφές ότι πρέπει αλλά και μπορεί να υπάρχουν πολιτικές επιπτώσεις ως προς την παρανομία και σε σχέση με το υποτελές μόρφωμα, ιδιαίτερα ως προς όσους την υποθάλπουν, συνδράμουν, ή ανέχονται», τονίζει το ΥΠΕΞ στην ανακοίνωσή του.

Διαβάστε επίσης: Επίσκεψη κατεχόμενα: Παραιτήθηκε από εμπορικός απεσταλμένος ο βουλευτής ΗΒ