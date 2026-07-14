Η Τουρκία ενισχύει σταθερά την παρουσία της στην Αφρική, αξιοποιώντας στρατιωτικές συμφωνίες, εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού, επενδύσεις σε υποδομές και την επέκταση της διπλωματικής και πολιτιστικής της επιρροής, σύμφωνα με ανάλυση του πρώην επικεφαλής τμήματος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ρόι Μπινιαμίνι.

Όπως υποστηρίζει ο αναλυτής, ενώ η διεθνής προσοχή παραμένει στραμμένη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η Άγκυρα οικοδομεί μεθοδικά ένα δίκτυο επιρροής σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο, υλοποιώντας σταδιακά το νεοοθωμανικό όραμα του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στρατιωτική παρουσία και «διπλωματία των drones»

Σύμφωνα με την ανάλυση, η τουρκική στρατηγική συνδυάζει τη λεγόμενη «σκληρή ισχύ», μέσω στρατιωτικών βάσεων, αμυντικών συμφωνιών και εξαγωγών οπλικών συστημάτων, με τη «διπλωματία των drones», αλλά και την «ήπια ισχύ», μέσω της αύξησης των πρεσβειών, της επέκτασης των αεροπορικών συνδέσεων της Turkish Airlines και της ενίσχυσης της πολιτιστικής και θρησκευτικής παρουσίας της Άγκυρας.

Ο Μπινιαμίνι σημειώνει ότι η αποχώρηση παραδοσιακών δυνάμεων, όπως η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, από περιοχές της Αφρικής δημιουργεί κενό, το οποίο η Τουρκία επιχειρεί να καλύψει.

Η Σομαλία στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Σομαλία, την οποία ο αναλυτής χαρακτηρίζει βασικό πυλώνα της τουρκικής στρατηγικής στην Αφρική.

Η Τουρκία διατηρεί στη Μογκαντίσου τη μεγαλύτερη υπερπόντια στρατιωτική της βάση, παρέχει στρατιωτική εκπαίδευση και υποστήριξη στις σομαλικές δυνάμεις ασφαλείας, ενώ έχει επενδύσει σε έργα υποδομών και συμφωνίες για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται ο αναλυτής, εξετάζεται ακόμη και η δημιουργία διαστημικής βάσης και εγκαταστάσεων δοκιμών βαλλιστικών πυραύλων στην περιοχή Warsheikh, στις ακτές του Ινδικού Ωκεανού.

Ανησυχία για το Κέρας της Αφρικής

Ο Μπινιαμίνι εκτιμά ότι το βασικό σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ στην Αφρική εντοπίζεται πλέον στο Κέρας της Αφρικής, ιδιαίτερα μετά την ενίσχυση των επαφών του Ισραήλ με τη Σομαλιλάνδη.

Κατά τον ίδιο, η Άγκυρα θεωρεί ότι οι κινήσεις αυτές απειλούν τα στρατηγικά της συμφέροντα και απάντησε ενισχύοντας τη συνεργασία της με τη Σομαλία, την Αίγυπτο και το Τζιμπουτί.

Πρόταση για νέα στρατηγική

Στο άρθρο υποστηρίζεται ότι το Ισραήλ οφείλει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την Αφρική, αξιοποιώντας τη συνεργασία με τις χώρες των Συμφωνιών του Αβραάμ, κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μαρόκο.

Ο αναλυτής θεωρεί ότι η ισραηλινή τεχνογνωσία στους τομείς της τεχνολογίας, της γεωργίας, της διαχείρισης υδάτων και της υγείας μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη διευρυνόμενη τουρκική επιρροή.



Διαβάστε επίσης: Η σύμπλευση Τουρκίας και Αιγύπτου πιέζει Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ