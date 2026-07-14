Η ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου συνιστά μία από τις σημαντικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με ανάλυση του πολιτικού αναλυτή και συνεργάτη του Middle East Forum, Amine Ayoub.

Αφορμή αποτελεί η πρόσφατη επίσκεψη του Αιγύπτιου Υπουργού Άμυνας Ασράφ Σάλεμ Ζάχερ στην Άγκυρα, η οποία, κατά τον αναλυτή, σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη μακρόχρονη αντιπαλότητα των δύο χωρών σε μια στρατηγική συνεργασία με σαφείς στρατιωτικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις.

Από την αντιπαράθεση στη στρατηγική συνεργασία

Για περισσότερο από μία δεκαετία, οι σχέσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Αιγύπτιου Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι χαρακτηρίζονταν από έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση, οι δύο χώρες αφήνουν πλέον στην άκρη τις ιδεολογικές τους διαφορές, επιδιώκοντας μια συνεργασία βασισμένη σε κοινά στρατηγικά συμφέροντα.

Ο Ayoub υποστηρίζει ότι η Άγκυρα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως κυρίαρχης δύναμης στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ το Κάιρο αναζητά νέες στρατιωτικές συνεργασίες και τεχνολογίες, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και αμυντική βιομηχανία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συνεργασία έχει ήδη επεκταθεί σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, με Αιγύπτιους πιλότους να συμμετέχουν στην άσκηση Anatolian Eagle στην Τουρκία και ειδικές δυνάμεις των δύο χωρών να πραγματοποιούν κοινή εκπαίδευση στην Αίγυπτο μέσω της άσκησης Golden Eagle.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη κοινής αμυντικής βιομηχανίας, με έμφαση στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλλά και στη συμμετοχή της Αιγύπτου στο τουρκικό πρόγραμμα ανάπτυξης του μαχητικού πέμπτης γενιάς KAAN.

Επιπτώσεις για Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρο

Ο αναλυτής εκτιμά ότι η νέα προσέγγιση Άγκυρας – Καΐρου δημιουργεί νέες προκλήσεις για το Ισραήλ, αλλά και για τις υφιστάμενες συνεργασίες Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως υποστηρίζει, μια στενότερη συνεργασία Τουρκίας και Αιγύπτου θα μπορούσε να ενισχύσει τις τουρκικές διεκδικήσεις στην περιοχή, να επηρεάσει τις θαλάσσιες ισορροπίες και να αυξήσει την πίεση γύρω από ενεργειακές υποδομές, θαλάσσιες οδούς και υποθαλάσσια δίκτυα επικοινωνιών.

Προτάσεις προς ΗΠΑ και Ισραήλ

Στην ανάλυσή του, ο Ayoub εισηγείται στις Ηνωμένες Πολιτείες να επανεξετάσουν τη στρατιωτική τους συνεργασία με την Αίγυπτο, εφόσον αυτή συνεχίσει να εμβαθύνει τη συνεργασία της με την Τουρκία.

Παράλληλα, προτείνει στο Ισραήλ να ενισχύσει τη στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο, να επενδύσει σε νέες αμυντικές τεχνολογίες και να αναβαθμίσει τα υφιστάμενα σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, δημιουργώντας ένα ευρύτερο πλαίσιο ασφάλειας με τη συμμετοχή και άλλων χωρών.

Ο ίδιος καταλήγει ότι η σύγκλιση Τουρκίας και Αιγύπτου δεν αποτελεί μια προσωρινή διπλωματική εξέλιξη, αλλά μια στρατηγική συνεργασία που, κατά την άποψή του, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις ισορροπίες ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο τα επόμενα χρόνια.