Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν από κοινού σήμερα κυρώσεις κατά της Ρωσίας, την οποία κατηγορούν ότι βρίσκεται πίσω από κυβερνοεπιθέσεις που έχουν σκοπό να «σκορπίσουν το χάος και τον διχασμό στην Ευρώπη».

Η Βρετανία ανακοίνωσε κυρώσεις σε βάρος 24 ατόμων και οντοτήτων που συνδέονται με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, με την ΕΕ να ανακοινώνει από την πλευρά της κυρώσεις σε βάρος 13 οντοτήτων και ατόμων, μεταξύ των οποίων αξιωματικοί της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας (GRU).

«Η απειλή είναι πραγματική, απτή, καταστρεπτική, όλος ο κόσμος σήμερα είναι πεπεισμένος για αυτό», δήλωσε πηγή ασφάλειας μιας χώρας της ΕΕ.

Το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες όρισαν για πρώτη φορά από κοινού τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, την FSB, ως υπεύθυνες για επίθεση στο πολωνικό ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτή η κυβερνοεπίθεση, που προερχόταν από το «Κέντρο 16 της FSB» απέτυχε, διευκρίνισε η Βρετανία, αλλά είχε ως αποτέλεσμα διακοπή ηλεκτροδότησης για 500.000 άτομα «καταμεσής του χειμώνα».

Σύμφωνα με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας, το Κέντρο 16 βρίσκεται επίσης πίσω από επιχειρήσεις κυβερνοκατασκοπείας στη Γαλλία από το 2010 εναντίον «στρατηγικών κυβερνητικών οντοτήτων».

«Καταδικάζουμε σθεναρά τη συμπεριφορά της Ρωσίας», είπε η Κάλας καταγγέλλοντας τη χρησιμοποίηση από τις ρωσικές αρχές κυβερνοεγκληματιών, χάκερ και ιδιωτικών επιχειρήσεων για να πραγματοποιήσουν τις επιθέσεις αυτές.

«Είτε για να κατευθύνει εγκληματίες κατά επιχειρήσεων είτε για να πλήξει το πολωνικό ενεργειακό δίκτυο καταμεσής του χειμώνα, το ρωσικό κράτος έφθασε σε νέο υψηλό ατιμίας στις προσπάθειές του να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια», κατήγγειλε από την πλευρά της η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων Ιβέτ Κούπερ.

Η Βρετανία έχει λάβει ήδη κυρώσεις σε βάρος περίπου 3.400 ατόμων και οντοτήτων, που κατηγορούνται ότι υποστηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια κατά της Ουκρανίας.

Από την πλευρά της, η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις για τους ίδιους λόγους σε βάρος περίπου 2.700 ατόμων και οντοτήτων και μια εκατοστή άλλων, που κατηγορούνται για υβριδικές επιθέσεις κατά της ΕΕ.

Οι κυρώσεις αυτές συνίστανται σε πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση ταξιδιών εντός της ΕΕ

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας κάλεσε σήμερα τον Ρώσο πρεσβευτή για να καταγγείλει «κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο» τις οποίες αποδίδει στη Μόσχα και οι οποίες διενεργήθηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως ανέφερε στο X.

Το υπουργείο ανέφερε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις εναντίον της Γερμανίας, εταίρων στην ΕΕ και της Ουκρανίας είναι απαράδεκτες και θα απαντηθούν αποφασιστικά, μεταξύ άλλων με επιπρόσθετες κυρώσεις.

Από την πλευρά της, η Γαλλία θα καλέσει τις επόμενες ημέρες τον Ρώσο πρεσβευτή στο Παρίσι για εκστρατεία χάκινγκ στον κυβερνοχώρο που φέρεται να διενήργησε η Ρωσία εναντίον ευρωπαϊκών χωρών περιλαμβανομένης της Γαλλίας, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Θα καταδικάσουμε δημόσια μια εκτεταμένη εκστρατεία στον κυβερνοχώρο που διενήργησε η Ρωσία εναντίον τουλάχιστον δέκα ευρωπαϊκών χωρών», δήλωσε ο Μπαρό στο δίκτυο BFM TV.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ