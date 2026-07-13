Η Μόσχα βρέθηκε στο στόχαστρο μίας από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την έναρξη του πολέμου, κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν, ενώ οι αντιαεροπορικές δυνάμεις ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν δεκάδες drones που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα.

Όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον κυβερνήτη της περιφέρειας Μόσχας Αντρέι Βορόμπιοφ, οι τρεις νεκροί και τρεις από τους τραυματίες καταγράφηκαν στην κοινότητα Πιονέρσκι, κοντά στην πόλη Ίστρα, όπου drone προσέκρουσε σε κατοικία. Δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν στην πόλη Σολνετσνογκόρσκ, όταν άλλο μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία.

Ο Βορόμπιοφ έκανε λόγο για «τεράστια» επίθεση, σημειώνοντας ότι τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και ηλεκτρονικού πολέμου κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν 81 ουκρανικά drones πάνω από την περιφέρεια της Μόσχας. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της πόλης, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 50 drones που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, από το βράδυ της Κυριακής είχαν εκτοξευθεί περισσότερα από 350 ουκρανικά drones με στόχο την περιοχή της Μόσχας.

Επιθέσεις καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της Ρωσίας. Στην περιφέρεια Βλαντιμίρ, ανατολικά της Μόσχας, η πτώση drone προκάλεσε ζημιές σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, χωρίς να υπάρξουν θύματα, καθώς το διαμέρισμα ήταν άδειο. Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν 39 κάτοικοι του κτηρίου.

Στην παραμεθόρια περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, μία γυναίκα σκοτώθηκε όταν drone έριξε εκρηκτικό μηχανισμό σε κατοικία στο χωριό Μπερεζόβτσι, ενώ δύο ακόμη άνδρες τραυματίστηκαν σε ξεχωριστό περιστατικό.

Παράλληλα, επίθεση με drones σημειώθηκε και στην περιφέρεια Σταυρούπολης, στη νοτιοδυτική Ρωσία. Ο περιφερειάρχης Βλαντιμίρ Βλαντιμίροφ επιβεβαίωσε ότι ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στο χωριό Βιάζνικι, βόρεια της πόλης Σταυρούπολης. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η Unian και το hromadske, αναφέρουν ότι στις φλόγες τυλίχθηκε αποθήκη πετρελαίου, η οποία αποδίδεται είτε στη Rosneft είτε στη Lukoil, ανάλογα με την πηγή.





Ukraine has scored a major hit on an oil depot in Mikhaylovsk in the Stavropol Krai region of Russia.



The Russian fuel crisis is just getting worse day by day now pic.twitter.com/KFlf9Q4Fhk — Visegrád 24 (@visegrad24) July 13, 2026

An oil depot in Mikhaylovsk, Stavropol, Russia is on fire after a drone attack. pic.twitter.com/2b4XHPtEDF — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 12, 2026

Τοπικά κανάλια και κάτοικοι ανέφεραν ότι καίγονται δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου, ενώ επισημαίνεται ότι σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου βρίσκεται άλλη εγκατάσταση που είχε δεχθεί ουκρανική επίθεση πριν από περίπου μία εβδομάδα.