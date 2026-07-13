Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) χτύπησαν 15 ρωσικά σκάφη στην Αζοφική Θάλασσα στη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων επτά τάνκερ, όπως δήλωσε σήμερα ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων drones.

Η εξέλιξη αυτή ανεβάζει σε 105 τον συνολικό αριθμό σκαφών που επλήγησαν τις τελευταίες οκτώ ημέρες, δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπρόβντι στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Η ναυσιπλοΐα στην Αζοφική Θάλασσα, τη θαλάσσια οδό για το ένα τέταρτο των εξαγωγών σίτου της Ρωσίας, συνέχιζε σήμερα να τελεί υπό περιορισμούς για λόγους ασφαλείας, ύστερα από τις ουκρανικές επιθέσεις σε τάνκερ στην περιοχή, δήλωσαν τρεις πηγές στο Reuters.

Μία πηγή δήλωσε ότι τα εμπορικά πλοία μπορούν να πλεύσουν ελεύθερα στην Αζοφική Θάλασσα, αλλά δεν μπορούν να εισέλθουν ούτε να εξέλθουν από εκεί μέσω του Στενού Κερτς και του διαύλου Αζόφ-Ντον, που συνδέει τον ποταμό Ντον με την Αζοφική Θάλασσα.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ