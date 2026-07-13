Δύο από τους υπόπτους για τη διάρρηξη στην αίθουσα «Απόλλωνα» του Λούβρου και την κλοπή αντικειμένων αξίας 88 εκατ. ευρώ τον περασμένο Οκτώβριο, φέρεται να κατέθεσαν στους ανακριτές ότι ο φερόμενος ως εγκέφαλος της ληστείας εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη λεία, υποστηρίζοντας πως «θα μπορούσαν να είχαν πάρει περισσότερα».

Σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα από τη διαδικασία της ανάκρισης που περιήλθαν στην κατοχή της γαλλικής «Le Monde», οι ύποπτοι, οι οποίοι είναι γνωστοί ως Abdoulaye N. και Ghelamallah A., ισχυρίστηκαν ότι είχαν διαρρήξει την αίθουσα του «Απόλλωνα» στο Λούβρο κατόπιν εντολής ενός πελάτη, τον οποίο αρνήθηκαν να κατονομάσουν από φόβο για τις οικογένειές τους.

Οι δυο τους πήραν μαζί τους οκτώ ναπολεόντειους θησαυρούς ανεκτίμητης αξίας, χρυσοποίκιλτα διαδήματα, περιδέραια, σκουλαρίκια και καρφίτσες με μαργαριτάρια και σμαράγδια. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της φυγής τους, έριξαν ένα στέμμα διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους, το οποίο φορούσε τον 19ο αιώνα η αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγος του Ναπολέοντα Γ΄.

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«Ναι, εγώ ήμουν, έπεσε από την τσάντα μου», φέρεται να παραδέχτηκε ο Abdoulaye N., προσθέτοντας, καθώς οι ανακριτές τού έδειχναν μια φωτογραφία του σοβαρά κατεστραμμένου στέμματος: «Αυτό που κάναμε δεν ήταν σωστό, είναι πολύ σοβαρό».

Οπως είπε ο ίδιος, οι δυο τους παρέδωσαν τα υπόλοιπα κλοπιμαία στον φερόμενο ως εγκέφαλο της υπόθεσης, ο οποίος «δεν ήταν ικανοποιημένος» με το αποτέλεσμα. «Πίστευε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει περισσότερα», είπε στους ανακριτές.

Και οι δύο άνδρες δήλωσαν ότι είχαν προσληφθεί μόλις δύο ή τρεις ημέρες πριν από τη διάρρηξη και πως τους είχαν δείξει ένα βίντεο από το εσωτερικό της γκαλερί που έδειχνε τις προθήκες με τα κοσμήματα της εποχής του Ναπολέοντα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας.

Ο Abdoulaye N. φέρεται να δήλωσε ότι τους είχε ανατεθεί μια σαφής αποστολή: «Σπάστε τις προθήκες και πάρτε τα κοσμήματα μέσα από τις βιτρίνες».

Ο Abdoulaye N., πρώην σταρ των social media με πάθος για τις μοτοσικλέτες, δήλωσε ότι βρισκόταν «σε δεινή οικονομική κατάσταση» και πως του είχαν υποσχεθεί 15.000-20.000 ευρώ για τη συμμετοχή του στη διάρρηξη. «Ισως και περισσότερα, ανάλογα με το πόσα χρήματα θα απέφερε η ληστεία».

«Ηξερα ότι επρόκειτο να ληστέψω το Λούβρο», φέρεται να δήλωσε ο Abdoulaye N. στους ανακριτές, σε αντίθεση με τον Ghelamallah A. που, όπως υποστήριξε, δεν γνώριζε τον στόχο. Σύμφωνα με τον ίδιο, του είχε αρχικά παρουσιαστεί ως «ένα κοσμηματοπωλείο του Παρισιού όπου κατασκευάζουν κοσμήματα» και όχι ως το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παγκοσμίως.

«Δεν θα είχα πάει ποτέ εκεί αν το ήξερα», είπε, προσθέτοντας ότι είχε συμφωνήσει για αμοιβή μεταξύ 20.000 και 25.000 ευρώ.

Αφού απέκτησαν πρόσβαση σε ένα μπαλκόνι του πρώτου ορόφου μέσω ενός ανελκυστήρα επίπλων, το δίδυμο φέρεται να έσπασε το παράθυρο της γκαλερί του «Απόλλωνα», μπήκε στο μουσείο και άρχισε να κόβει το γυαλί δύο προθηκών.

Σύμφωνα με τον Abdoulaye N., «όταν μπήκαμε, δεν υπήρχε κανείς εκεί, ήταν σκοτεινά, μόνο τα φώτα στις προθήκες ήταν αναμμένα. Από μακριά, μπορούσα να δω το προσωπικό ασφαλείας να κινείται, πίσω από μια πόρτα ή κάτι τέτοιο».

Οπως περιέγραψε στους ανακριτές, ήξερε πως βρισκόταν σε έναν αγώνα κόντρα στον χρόνο.

«Επρεπε να πάρουμε όσα κοσμήματα μπορούσαμε», είπε. «Αν μας έπαιρνε περισσότερο από τρία λεπτά, ξέραμε ότι έπρεπε να φύγουμε, αλλιώς θα μας κατήγγελλαν. Για εμένα, αυτό που κάναμε κράτησε πάρα πολύ».

Τόσο ο Abdoulaye N. όσο και ο Ghelamallah A. δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τι απέγιναν τα κοσμήματα έκτοτε, αλλά αρνήθηκαν να δώσουν στους ανακριτές στοιχεία για την ταυτότητα του εγκέφαλου ή τυχόν άλλων συνεργών, από φόβο για αντίποινα.

«Δεν είναι και άγγελοι», είπε ο Ghelamallah A. Ο Abdoulaye N ήταν εξίσου επιφυλακτικός: «Δεν δέχτηκα απειλές, αλλά έλαβα τηλεφωνήματα από έξω [ενώ βρισκόμουν υπό κράτηση]. Μου είπαν να κρατήσω το στόμα μου κλειστό».

Η εφημερίδα «Le Monde» ανέφερε ότι οι ανακριτές δεν έχουν επιβεβαιώσει αν οι διαρρήκτες ενεργούσαν όντως για λογαριασμό κάποιου.

Πηγή: Καθημερινή