Το Ιράν καταγγέλλει ως «κατάφωρο έγκλημα πολέμου» τις αμερικανικές επιθέσεις κατά σιδηροδρομικών γεφυρών.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν «καταδικάζει με δριμύτητα» τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά «πολλών περιοχών των παραθαλάσσιων επαρχιών του νοτίου Ιράν» καθώς και «δύο σιδηροδρομικών γεφυρών στις ανατολικές επαρχίες που οδηγούν στην ιερή πόλη Μασχάντ», γενέτειρα του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ όπου θα ολοκληρωθούν σήμερα οι εξαήμερες τελετές της κηδείας του με την τοποθέτηση του φερέτρου στο μαυσωλείο του ιμάμη Ρεζά, του ιερότερου τόπου λατρείας του Ιράν.

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Πηγή: ΑΠΕ