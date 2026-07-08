H Δημοκρατία της Τσεχίας δεν θα συμμετάσχει στο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία, στο οποίο συμφώνησαν σήμερα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ που συναντήθηκαν στην Άγκυρα δεσμεύτηκαν για το ποσό αυτό για την Ουκρανία για το 2026 και για "τουλάχιστον ισοδύναμα επίπεδα" στήριξης για το 2027, σύμφωνα με τη δήλωση της συνόδου κορυφής.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters