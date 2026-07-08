Αποστάσεις από την αντιπαράθεση Ελλάδας και Τουρκίας κράτησε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απαντώντας σε ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου σχετικά με τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα κατά την είσοδό του στη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα.

Ο επικεφαλής της Συμμαχίας υπογράμμισε ότι αποστολή του είναι η διατήρηση της ενότητας του ΝΑΤΟ και όχι ο δημόσιος σχολιασμός διμερών διαφορών μεταξύ συμμάχων.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, Τούρκος δημοσιογράφος ανέφερε ότι «η αντιτουρκική ρητορική συνεχίζεται από την Ελλάδα, η οποία εξακολουθεί τις παράνομες δραστηριότητες στρατιωτικοποίησης στο Αιγαίο», προσθέτοντας ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως «η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία».

Στη συνέχεια ρώτησε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ: «Πώς γίνονται δεκτές μεταξύ των συμμάχων αυτές οι δηλώσεις της Ελλάδας;».

Απαντώντας στην ερώτηση, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επανέλαβε ότι αποφεύγει να τοποθετείται δημόσια για διμερείς διαφορές μεταξύ κρατών-μελών της Συμμαχίας, προκειμένου να μπορεί, εφόσον του ζητηθεί, να συμβάλει παρασκηνιακά στη διατήρηση της συνοχής του ΝΑΤΟ.

«Έχω πει και στο παρελθόν, όταν προέκυψαν άλλα ζητήματα μεταξύ συμμάχων, ότι αυτό μπορεί πάντα να συμβεί. Έχουμε μια Συμμαχία 32 κρατών, επομένως ενδέχεται να υπάρχουν διμερείς διαξιφισμοί και, φυσικά, αναπόφευκτα, θα δεχθώ την ερώτηση: "Ποια είναι η άποψή σας γι’ αυτό;". Όμως, φυσικά, δεν είμαι σχολιαστής. Βρίσκομαι εδώ για να διατηρώ την ενότητα της Συμμαχίας, τουλάχιστον να προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να διατηρηθεί η ενότητά της. Αυτό σημαίνει ότι όταν υπάρχουν αντιπαραθέσεις ή, κάποιες φορές, σημεία τριβής μεταξύ συμμάχων, δεν τα σχολιάζω δημόσια, ώστε να μπορώ, εφόσον χρειαστεί και εφόσον το επιθυμεί οποιαδήποτε από τις χώρες που συμμετέχουν στις σχετικές συζητήσεις, να είμαι χρήσιμος παρασκηνιακά».

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