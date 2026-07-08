Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα ότι η σύνοδος κορυφής των ηγετών της Συμμαχίας στην Άγκυρα δημιούργησε μια τεράστια αίσθηση ενότητας, λίγες ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βύθισε τη συνάντηση στο χάος, αφού ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον διακόπτει τους εμπορικούς δεσμούς της με την Ισπανία και ήγειρε εκ νέου αξιώσεις για τη Γροιλανδία.

«Αισθανθήκαμε ότι αυτή η συμμαχία είναι πιο ενωμένη από ποτέ» είπε ο Ρούτε μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη λήξη της συνόδου. «Αυτή η σύνοδος έδειξε ότι η συμμαχία είναι ισχυρότερη από ποτέ», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη στάση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρούτε σχολίασε ότι «ανέκαθεν γνώριζε» ότι ο Τραμπ και οι ΗΠΑ είναι «πλήρως δεσμευμένοι» στο ΝΑΤΟ. Στη συμμαχία υπήρχε ένας «εκνευρισμός» για το θέμα των δαπανών στον αμυντικό τομέα «και αυτός ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε να επιλύσει» το πρόβλημα, τόνισε. Επισήμανε επίσης ότι και τα 32 μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία.

Η επόμενη σύνοδος θα διεξαχθεί στην Αλβανία, όμως δεν έχει ακόμη αποφασιστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμά της, είπε επίσης ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας.

Ο Ρούτε ανακοίνωσε επίσης ότι οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ θα επενδύσουν 27 δισεκ. ευρώ σε υποδομές αποθήκευσης καυσίμων, ώστε να ενισχύσουν την εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων της συμμαχίας. «Οι σύμμαχοι κάνουν ένα ιστορικό βήμα για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας του ΝΑΤΟ, για να διασφαλίσουν ότι οι δυνάμεις μας θα έχουν τα ενεργειακά αποθέματα που χρειάζονται για την πολεμική ετοιμότητά τους», τόνισε.

Ανακεφαλαίωσε ο Τραμπ και έμεινε ικανοποιημένος, δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ αναδύθηκε «πιο ισχυρό και πιο ενωμένο» από τη σύνοδο κορυφής που διεξήχθη στην Άγκυρα, επικαλούμενος τις δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά το κλείσιμο των εργασιών, επαινώντας το κλίμα και την ενότητα της συνάντησης.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε μια ανακεφαλαίωση και δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από το κλίμα της συνάντησης και την ενότητα της συνάντησης και επομένως, σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα εδώ, και απαντώντας στην ερώτηση "βγαίνει το ΝΑΤΟ ισχυρότερο και πιο ενωμένο;" από αυτή τη σύνοδο, η απάντηση είναι ναι», είπε στους δημοσιογράφους ο Στάρμερ.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η συμμαχία πέτυχε τον βασικό στόχο της, δηλαδή να ενισχύσει τη συνοχή της, ενώ είναι σε εξέλιξη συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP