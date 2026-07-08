Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ακύρωσε την προγραμματισμένη για την Τετάρτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία είχε ως σκοπό τη συζήτηση της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, ανέφερε ισραηλινή πηγή στο Reuters.

Μια τέτοια πώληση θα προκαλούσε πιθανώς την οργή των ισραηλινών αξιωματούχων.

Η πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ανέφερε ότι ο Χέγκσεθ είχε επίσης προγραμματίσει να συναντηθεί με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατζ κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στο Ισραήλ και ότι το Ιράν θα αποτελούσε κεντρικό θέμα των συζητήσεών τους.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε για τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν «έχει τελειώσει» και ότι δεν επιθυμεί να συνεργαστεί με την Τεχεράνη.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο σχετικά με τις προγραμματισμένες συναντήσεις του Χέγκσεθ.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, επικρίνει εδώ και καιρό τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Συρία, και έχει κατηγορήσει επανειλημμένα το Ισραήλ ότι προσπαθεί να υπονομεύσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στην οποία μεσολάβησε το Πακιστάν.

Σε συνέντευξή του στο CNN την Τρίτη, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αντιτίθεται στην πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία και ότι είχε καταστήσει σαφή την αντίθεσή του στον Τραμπ.

«Αυτό θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές φιλοδοξίες», δήλωσε ο Νετανιάχου στο CNN.

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Ο Τραμπ, ο οποίος συμμετέχει σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία μαζί με τον Χέγκσεθ, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα άρει τις αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Άγκυρα λόγω της αγοράς ρωσικών πυραύλων αεροπορικής άμυνας το 2019, και εξέφρασε την προθυμία του να πουλήσει στον σύμμαχο του ΝΑΤΟ μαχητικά αεροσκάφη F-35, μια κίνηση που πιθανότατα θα αντιμετωπίσει έντονη αντίσταση τόσο στο Κογκρέσο όσο και στο Ισραήλ.

Οι διμερείς σχέσεις είχαν επιδεινωθεί δραματικά λόγω της απόκτησης από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος S-400, γεγονός που οδήγησε τις ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις σε μια μεγάλη τουρκική αμυντική εταιρεία και να αποκλείσουν την Άγκυρα από το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Οι σχέσεις έχουν βελτιωθεί αισθητά από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, αλλά η πώληση των μαχητικών αεροσκαφών παραμένει απαγορευμένη βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας.

Πηγή: ΕΡΤ