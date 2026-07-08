Την πρώτη του επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς.

Ένας από τους βασικούς στόχους της επίσκεψης είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να κατευνάσει τις ισραηλινές ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών stealth F-35 στην Τουρκία. Το ενδεχόμενο αυτό έχει αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Η πώληση από τις ΗΠΑ μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία «θα κατέστρεφε» την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τρίτη (7/7) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, διότι η Τουρκία, πιστεύω, έχει επιθετικές φιλοδοξίες», δήλωσε ο Νετανιάχου στο CNN, προσθέτοντας: «Όταν τους δίνεις αυτή τη δύναμη, θα ακολουθήσει επιθετικότητα».

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά την αναφορά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα την ίδια μέρα ότι εξετάζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, παρά το γεγονός ότι είχε αποκλείσει την Τουρκία από το πρόγραμμα F-35 το 2019 λόγω της αγοράς από την Άγκυρα του ρωσικού συστήματος αεροπορικής άμυνας S-400.

Το Ισραήλ είναι σήμερα η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει σε επιχειρησιακή χρήση τα F-35, το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: ΕΡΤ