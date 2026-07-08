Την πλήρη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το ΝΑΤΟ επανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ευρώπη και ο Καναδάς καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο των αμυντικών δαπανών.

Όπως δήλωσε, «υπάρχει πλήρης δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ προς το ΝΑΤΟ», επιχειρώντας να κατευνάσει τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί κατά καιρούς για τη στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στη Συμμαχία.

Την ίδια στιγμή, ο Ρούτε επισήμανε ότι η αμερικανική δέσμευση συνοδεύεται από τη δίκαιη προσδοκία η Ευρώπη και ο Καναδάς να εξισορροπήσουν τις αμυντικές δαπάνες εντός της Συμμαχίας, ενισχύοντας τη συνεισφορά τους στη συλλογική ασφάλεια.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε «απολύτως αναγκαίες» τις νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, ενώ σημείωσε ότι η δυσαρέσκεια των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε ορισμένους συμμάχους σχετικά με το ιρανικό ζήτημα περιορίζεται σε «μεμονωμένες περιπτώσεις» και δεν αντανακλά συνολική διαφωνία στο εσωτερικό της Συμμαχίας.

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«Όταν ‌υπάρχει ‌εκεχειρία και το Ιράν ‌ουσιαστικά παραβιάζει την ‌εκεχειρία, πιστεύω ότι είναι ​απολύτως ​κρίσιμο οι ΗΠΑ να αντιδράσουν ​με αποφασιστικότητα», δήλωσε ο Ρούτε ‌στους δημοσιογράφους πριν από τη ⁠σύνοδο κορυφής ​των ⁠ηγετών του ΝΑΤΟ ⁠στην Άγκυρα.

Για το ζήτημα της Γροιλανδίας, ο Ρούτε δήλωσε ότι «υπάρχει μια καλή διαδικασία σε εξέλιξη», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το θέμα εξελίσσεται μέσω των προβλεπόμενων διπλωματικών διαύλων.

Οι δηλώσεις του Μαρκ Ρούτε αποσκοπούν στην ενίσχυση της εικόνας συνοχής του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο κατά την οποία η Συμμαχία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες γεωπολιτικές προκλήσεις, τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή.