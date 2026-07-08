Με έντονο παρασκήνιο, οθωμανική υποδοχή και νέες δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση ξεκίνησε η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έγινε δεκτός στο αεροδρόμιο από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε μια τελετή που ξεχώρισε από τις υποδοχές των υπόλοιπων ηγετών. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Τούρκος Πρόεδρος δεν επεφύλαξε ανάλογη υποδοχή σε κανέναν από τους άλλους ηγέτες που έφθασαν στην τουρκική πρωτεύουσα.





Turkish President Erdogan welcomes President Trump to the NATO summit dinner in Ankara as the Mehter band performs "Ceddin Deden." pic.twitter.com/NMqbcS5qJD — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026





Η άφιξη Τραμπ συνοδεύτηκε από έφιππους Τούρκους, μπάντα που παιάνιζε τον αμερικανικό εθνικό ύμνο, κανονιοβολισμούς και διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών με καπνούς στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας.





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Lors de l'accueil de Trump par Erdogan au palais présidentiel d'Ankara, on peut voir un mélange entre le passé et le présent:



- À gauche: des soldats en tenue de janissaires, faisant référence à la garde prétorienne ottomane, à l'ancienne armée d'élite de l'Empire ottoman,… pic.twitter.com/6RTDJMDtmz — Restitutor Orientis 🇱🇮 (@restitutorII) July 7, 2026

Η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετατόπισε αμέσως το επίκεντρο της Συνόδου πάνω του. Αμερικανοί γερουσιαστές και διπλωμάτες σχολίαζαν, σύμφωνα με τους New York Times ότι ο Τραμπ «τραβά όλο το οξυγόνο από την αίθουσα», την ώρα που η Συμμαχία επιχειρεί να εμφανίσει ενότητα σε ζητήματα άμυνας, Ουκρανίας και αποτροπής.

Στη συνάντησή του με τον Ερντογάν στο τουρκικό προεδρικό συγκρότημα, ο Τραμπ επανέφερε σειρά θεμάτων που προκαλούν ενόχληση στους συμμάχους. Άσκησε κριτική στη Δανία, υπενθυμίζοντας τις βλέψεις του για τη Γροιλανδία, εξέφρασε παράπονα ότι Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία δεν στήριξαν επαρκώς τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν, ενώ σχολίασε ότι η Ευρώπη ήταν «πολύ καλύτερη πριν από 20 χρόνια».





Trump spoke about Greenland in Ankara today:



“That's what hurt my relationship with NATO (…) Greenland should be controlled by the U.S., not by Denmark”



🇺🇸🇬🇱🇩🇰 pic.twitter.com/akbuh3LSkT — Visegrád 24 (@visegrad24) July 8, 2026

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Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η ένταση με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, την οποία ο Τραμπ επέκρινε επειδή αρνήθηκε να εμπλέξει την Ιταλία στον πόλεμο κατά του Ιράν. Παρά την αντιπαράθεση, ο ίδιος επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, λέγοντας ότι η Μελόνι είναι «καλό άτομο» και πως δεν την πίεσε ιδιαίτερα.

Το κλίμα στη Σύνοδο περιγράφεται ως ιδιότυπο μείγμα διπλωματίας, θεάματος και πολιτικού δράματος. Παρά τις επικρίσεις για το ύφος του Τραμπ, Ρεπουμπλικανοί σύμμαχοί του υποστηρίζουν ότι η τακτική του αποδίδει, καθώς οι χώρες του ΝΑΤΟ αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες.

Την ίδια ώρα, Δημοκρατικοί γερουσιαστές επιχειρούν να καθησυχάσουν τους Ευρωπαίους συμμάχους, υπογραμμίζοντας ότι το Κογκρέσο παραμένει σταθερά υπέρ του ΝΑΤΟ και ότι ο Πρόεδρος δεν μπορεί να αποσύρει μονομερώς τις ΗΠΑ από τη Συμμαχία χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Η Σύνοδος της Άγκυρας εξελίσσεται έτσι σε ακόμη ένα τεστ για τις σχέσεις Τραμπ με τους συμμάχους, με το ενδιαφέρον να στρέφεται όχι μόνο στις αποφάσεις για την άμυνα, αλλά και στο κατά πόσο η αμερικανική ηγεσία θα λειτουργήσει ως παράγοντας συνοχής ή νέων εντάσεων στο ΝΑΤΟ.



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