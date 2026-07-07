Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νεανιάχου επανέλαβε τις έντονες επιφυλάξεις του για το ενδεχόμενο πώλησης αμερικανικών μαχητικών πέμπτης γενιάς Lockheed Martin F-35 Lightning II στην Τουρκία, τονίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να καταστρέψει την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό επανέλαβε ότι η τουρκία έχει επιθετικές νεο-οθωμανικές επιδιώξεις σε πολλές γειτονικές περιοχής συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ.

BASH: Trump is considering giving Turkey these F-35s



NETANYAHU: It would destroy the power balance in the Middle East ... I wouldn't do that pic.twitter.com/OwMuNmlQz3 — Aaron Rupar (@atrupar) July 7, 2026

Σε συνέντευξή του στο CNN, λίγο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα, ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι έχει ήδη συζητήσει το θέμα με τον Αμερικανό πρόεδρο, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις συνέπειες που θα είχε μια πιθανή πώληση των F-35 στην Τουρκία.

Ερωτηθείς για τη διαφωνία του με τον Τραμπ στο συγκεκριμένο ζήτημα, ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ παραμένουν στενοί σύμμαχοι, σημειώνοντας όμως πως «ακόμη και οι σύμμαχοι μπορεί να έχουν διαφορές».

Παράλληλα, τόνισε ότι οι δύο ηγέτες εξακολουθούν να συμφωνούν στα σημαντικότερα στρατηγικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων η παροχή ευκαιρίας στο Ιράν να επιλύσει μέσω διαπραγματεύσεων τις διαφορές που αφορούν το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ακολούθως, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της τουρκικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς Ερντογάν «έχει επηρεαστεί από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα», την οποία χαρακτήρισε εχθρική προς τις ΗΠΑ. Παράλληλα, κατηγόρησε την Άγκυρα ότι φιλοξενεί, στηρίζει και χρηματοδοτεί τη Χαμάς.

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι ο Ερντογάν έχει φυλακίσει πολιτικούς αντιπάλους και μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων, σημειώνοντας ότι η Τουρκία δεν αποτελεί «πρότυπο συμμάχου» για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αναφερόμενος στις περιφερειακές εντάσεις, ισχυρίστηκε ακόμη ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, η οποία είναι σύμμαχος στο NATO, ενώ επανέλαβε τη θέση του ότι η Άγκυρα «κατέχει τη μισή Κύπρο».

Ο Νετανιάχου υποστήριξε επίσης ότι η μεγαλύτερη ανησυχία του αφορά τις απειλές που, όπως είπε, εκτοξεύονται από Τούρκους αξιωματούχους κατά του Ισραήλ. Επικαλέστηκε δηλώσεις ανώτερων στελεχών της τουρκικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ «δεν έχει θέση μεταξύ των εθνών», καθώς και αναφορές του υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας ότι προσβλέπει να γίνει «κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ».

Κλείνοντας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την κυριαρχία και την ανεξαρτησία του, τονίζοντας πως η χώρα του «σκοπεύει να παραμείνει ανεξάρτητη».





Netanyahu goes on CNN to complain about Türkiye's and President Erdogan's good relations with President Trump.



He also once again claims that Cyprus is a NATO country. It is not.pic.twitter.com/ZmESKgttSD — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

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