Η Αμερικανίδα βουλευτής των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, κάλεσε τους ηγέτες της Βουλής των Αντιπροσώπων να προχωρήσουν άμεσα σε Κοινή Απόφαση Αποδοκιμασίας (Joint Resolution of Disapproval), προκειμένου να αποτραπεί τυχόν παράνομη πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από την κυβέρνηση Τραμπ.

Σε ανάρτησή της στο X, η Τάιτους υπενθύμισε ότι το Κογκρέσο έχει ήδη απαγορεύσει τις πωλήσεις F-35 στην Άγκυρα για σειρά σοβαρών λόγων, μεταξύ των οποίων:

Η απόκτηση των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400

Η παράνομη κατοχή της Κύπρου

Οι απειλές κατά της Ελλάδας

«Ο Πρόεδρος δεν μπορεί απλά να παρακάμψει αυτές τις ενέργειες με μια χειραψία στην Άγκυρα», τονίζει χαρακτηριστικά η βουλευτής.

Η Τάιτους απευθύνει έκκληση συγκεκριμένα στον ηγέτη της μειοψηφίας Χακίμ Τζέφρις (Hakeem Jeffries) και στον ηγέτη της πλειοψηφίας Στιβ Σκαλίσε (Steve Scalise) να καταθέσουν άμεσα την Κοινή Απόφαση Αποδοκιμασίας, ώστε να μπλοκαριστεί οποιαδήποτε τέτοια πώληση.

Congress banned F-35 sales to Turkey for several reasons: the S-400s, the illegal occupation of Cyprus, and the threats to Greece, to name a few. @POTUS cannot just wave these actions away with a handshake in Ankara.



I am urging @RepJeffries and @SteveScalise to introduce a… pic.twitter.com/XPQc2LjJbP — Dina Titus (@repdinatitus) July 7, 2026

Η κίνηση έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάζει την άρση κυρώσεων κατά της Τουρκίας και ενδεχόμενη πώληση αμυντικού υλικού, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα.

Η βουλευτής Τάιτους, γνωστή για τις έντονες θέσεις της κατά της τουρκικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο, συνεχίζει τις προσπάθειες στο Κογκρέσο για τη διατήρηση του νομικού πλαισίου που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει προηγμένα αμερικανικά οπλικά συστήματα, όσο παραμένουν σε ισχύ οι λόγοι που οδήγησαν στην αποπομπή της από το πρόγραμμα F-35 το 2019.