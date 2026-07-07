H Τουρκία κατηγορεί το Τελ Αβίβ ότι διεξάγουν συντονισμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατοι ισχυρισμοί τους αποσκοπούν στην απόσπαση της διεθνούς προσοχής από τον πόλεμο στη Γάζα και τις πολιτικές της κυβέρνησης του Ισραήλ.

Απορρίπτει τους ισχυρισμούς

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εντάσσονται σε μια οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης και απορρίπτει τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται σε βάρος της Άγκυρας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «οι αβάσιμοι ισχυρισμοί, που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από Ισραηλινούς αξιωματούχους με συγκεκριμένο συντονισμό και χρονοδιάγραμμα, αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης».

Προσθέτει ακόμη ότι «ο Νετανιάχου και οι φίλοι του διαστρεβλώνουν σκόπιμα οποιαδήποτε κριτική απευθύνεται σε αυτούς και επιχειρούν να αλλάξουν την ατζέντα μέσω μιας συστηματικής προπαγανδιστικής εκστρατείας».

Επικρίνει την πολιτική του Ισραήλ

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η διεθνής κοινότητα δεν πείθεται πλέον από τις ισραηλινές θέσεις και επαναλαμβάνει τις κατηγορίες της κατά της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις επιχειρήσεις στη Γάζα και την πολιτική της στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «από την άλλη πλευρά, αυτές οι προσπάθειες δεν πείθουν πλέον τη διεθνή κοινότητα· αποτυγχάνουν να αποκρύψουν τη γενοκτονία της κυβέρνησης Νετανιάχου στη Γάζα, τις πολιτικές κατοχής και προσάρτησης, καθώς και τις αποσταθεροποιητικές της ενέργειες στην περιοχή».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει ότι επιδιώκει τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και απευθύνει έκκληση προς το Ισραήλ να υιοθετήσει διαφορετική πολιτική.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι «στόχος της Τουρκίας είναι όλες οι χώρες και οι λαοί της περιοχής να ζουν με ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία».

Παράλληλα, προσθέτει ότι «με αυτή την αντίληψη, καλούμε για άλλη μια φορά το Ισραήλ να ακολουθήσει μια εποικοδομητική και ειρηνική πολιτική».

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση τονίζει: «Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια».

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