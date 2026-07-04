Σκληρή κριτική στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ασκεί ο αρθρογράφος του Foreign Policy και ανώτερος ερευνητής του Council on Foreign Relations, Στίβεν Α. Κουκ, υποστηρίζοντας ότι η Δύση επιλέγει να αποσιωπά τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία για λόγους γεωπολιτικής σκοπιμότητας.

Στο άρθρο γνώμης με τίτλο «The Hypocrisy That Shields Erdogan From Global Criticism» (04/07/26), ο Κουκ αναφέρει ότι η φυλάκιση πολιτικών αντιπάλων, η αποδυνάμωση της αντιπολίτευσης και η υπονόμευση του κράτους δικαίου στην Τουρκία δεν προκαλούν πλέον την αντίδραση που θα ανέμενε κανείς από τις δυτικές δημοκρατίες.

Αναφορά σε Ιμάμογλου και Καβαλά

Ο αρθρογράφος χρησιμοποιεί ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τον επιχειρηματία και ακτιβιστή Οσμάν Καβαλά, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος επί σειρά ετών, καθώς και τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, τον οποίο παρουσιάζει ως τον σημαντικότερο πολιτικό αντίπαλο του Ερντογάν.

Παράλληλα, αναφέρεται στις εξελίξεις στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), υποστηρίζοντας ότι η παρέμβαση της τουρκικής Δικαιοσύνης στην εσωτερική λειτουργία του κόμματος συνιστά σοβαρό πλήγμα για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Κριτική στον Τραμπ

Ο Κουκ στρέφει τα πυρά του και κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι στη δεύτερη θητεία του έχει υιοθετήσει ακόμη πιο φιλική στάση απέναντι στην Άγκυρα.

Επισημαίνει ότι ο Τραμπ επιδιώκει την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, παρά το γεγονός ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να διαθέτει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400 και παρά τη σχετική νομοθεσία του αμερικανικού Κογκρέσου που απαγορεύει μια τέτοια εξέλιξη όσο οι S-400 παραμένουν σε τουρκικό έδαφος.

Το άρθρο αναφέρεται επίσης στην πρόθεση της Ουάσιγκτον να εγκρίνει την πώληση αμερικανικών κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς KAAN.

«Επιλεκτική ευαισθησία» του Κογκρέσου

Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι, ενώ Αμερικανοί βουλευτές εμφανίζονται ιδιαίτερα δραστήριοι όταν πρόκειται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες όπως η Κίνα, η Σαουδική Αραβία, η Κούβα, η Βόρεια Κορέα ή το Ισραήλ, επιδεικνύουν αξιοσημείωτη σιωπή απέναντι στην Τουρκία.

Μάλιστα, σημειώνει ότι σε πρόσφατη ακρόαση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τομ Λάντος για την Τουρκία συμμετείχαν μόλις τρία από τα 51 μέλη της επιτροπής, στοιχείο που –κατά τον ίδιο– αποτυπώνει το περιορισμένο ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για την κατάσταση στη χώρα.

Στο στόχαστρο και η Ευρώπη

Ανάλογη κριτική ασκείται και στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Σύμφωνα με τον Κουκ, η Ευρώπη αποφεύγει να συγκρουστεί με τον Ερντογάν επειδή θεωρεί την Τουρκία απαραίτητο εταίρο για την ασφάλεια της ηπείρου, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική απειλή και τις αβεβαιότητες στις διατλαντικές σχέσεις.

Όπως υποστηρίζει, η ευρωπαϊκή σιωπή ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ εκλαμβάνεται από τον Τούρκο πρόεδρο ως αποδοχή της εσωτερικής πολιτικής του.

«Αν πίστευαν πραγματικά στα ανθρώπινα δικαιώματα...»

Ο Κουκ καταλήγει ότι οι δυτικοί ηγέτες υπονομεύουν τη δική τους αξιοπιστία όταν καταγγέλλουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άλλες χώρες, αλλά επιλέγουν να σιωπούν για την Τουρκία.

«Αν πίστευαν πραγματικά στις αξίες που επικαλούνται, θα κατήγγελλαν τον Ερντογάν για τη φυλάκιση των πολιτικών του αντιπάλων, την αποδυνάμωση της αντιπολίτευσης και τη διάβρωση της δημοκρατίας στην Τουρκία», είναι το κεντρικό συμπέρασμα του άρθρου γνώμης.

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