Νέο κύμα προβληματισμού προκαλεί στις ΗΠΑ η προοπτική πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, εν μέσω ενδείξεων ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε μια τέτοια συμφωνία, παρότι η Άγκυρα εξακολουθεί να διατηρεί σε υπηρεσία το ρωσικό σύστημα αεράμυνας S-400.

Σε πρόσφατο editorial άρθρο της, η Wall Street Journal (03/07/26) προειδοποιεί ότι μια τέτοια κίνηση θα δημιουργούσε τον κίνδυνο διαρροής ευαίσθητης αμερικανικής τεχνολογίας προς τη Ρωσία και, κατ’ επέκταση, προς την Κίνα, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο τη συνοχή των αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ.

Το ιστορικό της διένεξης

Η υπόθεση δεν είναι καινούρια. Το 2019, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, η Ουάσιγκτον απέκλεισε την Τουρκία από το πρόγραμμα παραγωγής και προμήθειας των F-35, ως απάντηση στην αγορά και ανάπτυξη των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα, παρά τις επανειλημμένες αμερικανικές προειδοποιήσεις και την πρόταση εναλλακτικών λύσεων, όπως τα συστήματα Patriot.

Το σκεπτικό του Πενταγώνου ήταν σαφές: η ταυτόχρονη παρουσία των δύο συστημάτων στο ίδιο έδαφος θα μπορούσε να επιτρέψει στη Μόσχα να συγκεντρώσει κρίσιμα δεδομένα για τα χαρακτηριστικά αφανούς πτήσης (stealth) των F-35, με επιπτώσεις όχι μόνο για τα ίδια τα αεροσκάφη, αλλά και για ολόκληρη την αμυντική αρχιτεκτονική της Συμμαχίας.

Η στάση Τραμπ και το πολιτικό σκηνικό

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πολλαπλασιάσει τα θετικά σχόλια για τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ισχυρό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και αξιόπιστο ηγέτη, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι επίκειται κίνηση που θα ικανοποιήσει ιδιαίτερα την Άγκυρα.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, πληροφορίες κάνουν λόγο για αμερικανική προώθηση της πώλησης κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς KAAN, εξέλιξη που φέρεται να παρακάμπτει, εν μέρει, τις αντιρρήσεις μερίδας του Κογκρέσου.

Τα επιχειρήματα της Wall Street Journal

H αμερικανική εφημερίδα υποστηρίζει ότι τα F-35 δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πωληθούν στην Τουρκία όσο η χώρα εξακολουθεί να διατηρεί τους S-400, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «οι αξιόπιστοι σύμμαχοι δεν αγοράζουν ρωσικά συστήματα αεράμυνας».

Η εφημερίδα εκτιμά ότι η συνύπαρξη των δύο συστημάτων θα μπορούσε να προσφέρει στη Ρωσία πολύτιμες πληροφορίες για τις δυνατότητες των F-35, ενισχύοντας το πλεονέκτημα του Βλαντιμίρ Πούτιν έναντι των δυτικών αεροπορικών δυνάμεων. Όπως επισημαίνει, ο κίνδυνος καθίσταται ακόμη μεγαλύτερος λόγω της στενής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας, Κίνας και Ιράν.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι μια ενδεχόμενη πώληση θα ενίσχυε τον ευρωπαϊκό σκεπτικισμό ως προς τις πραγματικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ σε ζητήματα άμυνας, αποτροπής και συνοχής της Συμμαχίας.

Τι ακολουθεί

Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, με την Τουρκία να επιδιώκει την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35 και την αμερικανική πλευρά να σταθμίζει τις γεωπολιτικές, τεχνολογικές και συμμαχικές παραμέτρους μιας απόφασης που θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τη συνοχή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.