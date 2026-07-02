Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν σήμερα από έκρηξη βόμβας σε μια γεμάτη από κόσμο καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού, κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η βόμβα είχε τοποθετηθεί μέσα στο καφέ, το οποίο βρίσκεται σε μια πολυσύχναστη περιοχή στη συριακή πρωτεύουσα.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής άλλες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την προφανή επίθεση και δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA ανέφερε τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών, επικαλούμενο τον επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης υγείας της Συρίας.

Ένας μικρός αριθμός επιθέσεων έχουν σημειωθεί στη χώρα μετα την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του 2024.

Η νέα de facto κυβέρνηση υπό την ηγεσία Άχμεντ αλ Σαράα, και ανταρτικές δυνάμεις του ουσιαστικά τερμάτισε 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Μια βόμβα σε αυτοκίνητο σκότωσε έναν Σύρο στρατιώτη και τραυμάτισε τουλάχιστον 18 άλλους ανθρώπους στις 19 Μαΐου έξω από ένα κτίριο του υπουργείου Άμυνας στη Δαμασκό.

🚨 BREAKING #SYRIA #SIRIA



🔴 SYRIA : EXPLOSION AT A CAFÉ NEAR THE PALACE OF JUSTICE IN THE CAPITAL CITY OF DAMASCUS



Initial reports : Several casualties..

No details are yet available..#Explosion pic.twitter.com/ep64JmrZxP — LW World News (@LW_WorldNews) July 2, 2026



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ