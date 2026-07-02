Τουλάχιστον 8 βουδιστές μοναχοί σκοτώθηκαν και πάνω από 20 άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα όταν ένα παιδί που οδηγούσε το φορτηγό των γονιών του έπεσε πάνω στο πλήθος που μετείχε σε θρησκευτική πομπή στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τριάντα πέντε μοναχοί και 5 πιστοί μετείχαν σε πομπή που γινόταν σε δρόμο στην επαρχία Μουκνταχάν στο πλαίσιο προσκυνήματος, όταν συνέβη το περιστατικό αυτό, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Παϊρόζ Ταϊφουτσά, διευκρινίζοντας ότι «ο ύποπτος είναι ένα παιδί» ηλικίας 11 ετών.

«Το όχημα κατασχέθηκε για να εξεταστεί από πραγματογνώμονες ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια του δυστυχήματος», πρόσθεσε.

«Ζητήσαμε από τους γονείς του παιδιού να παρουσιαστούν για να εξακριβωθεί ποιος ήταν υπεύθυνος για την επίβλεψή του, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία», σημείωσε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το αγόρι είχε πάρει το όχημα των γονιών του χωρίς την έγκρισή τους προτού χάσει τον έλεγχό του και πέσει πάνω στους μοναχούς.

Εικόνες από κάμερες ασφαλείας γειτονικής ιδιοκτησίας δείχνουν τους μοναχούς να βαδίζουν κατά μήκος του δρόμου και αρκετά οχήματα να περνούν ενώ μετά ακούγεται ο κρότος δυνατού ατυχήματος προτού σταματήσει η πομπή.

«Είδα να πλησιάζει ένα αγόρι που οδηγούσε ένα φορτηγό. Εκείνη τη στιγμή έλεγα ‘Μπούντο, Μπούντο’ (ένα μάντρα διαλογισμού)», διηγείται μοναχός που δήλωσε ότι ονομάζεται Φρα Σομπόνγκ, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από τοπική ομάδα διασωστών.

«Μετά ξαφνικά, το φορτηγό έπεσε πάνω μας με μεγάλη ταχύτητα και μας χτύπησε έτσι», πρόσθεσε δείχνοντας με τα χέρια του πώς έγινε το περιστατικό.

«Ευτυχώς ένας άλλος μοναχός και εγώ καταφέραμε να το αποφύγουμε εγκαίρως», σημείωσε. «Οι εννέα μοναχοί που βρίσκονταν στην αρχή της πομπής επέζησαν. Αλλά οι άλλοι που χτυπήθηκαν τινάχτηκαν στον αέρα», διευκρίνισε.

Πέντε μοναχοί σκοτώθηκαν επί τόπου και άλλοι τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο που διακομίστηκαν. Οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τέσσερις μοναχοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Μουκνταχάν και ότι άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ άλλοι λάμβαναν φροντίδα για ελαφρύτερα τραύματα.

Ομάδες διάσωσης και συνεργεία υπηρεσιών πρώτων βοηθειών έσπευσαν στο σημείο του συμβάντος, και οι τραυματίες διακομίστηκαν στο τοπικό νοσοκομείο.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Μουκνταχάν Ουοραγιάν Μπουναράτ έκρινε ότι η τραγωδία αυτή θα πρέπει να χρησιμεύσει ως μια προειδοποίηση για το θέμα της οδικής ασφάλειας.

«Έχουμε ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα μας οδικής ασφάλειας τα τελευταία χρόνια. Η τραγωδία αυτή θα πρέπει να αποτελέσει δίδαγμα όχι μόνον για τη δική μας επαρχία, αλλά και για το κοινό στο σύνολό του ώστε να προληφθούν τα τροχαία δυστυχήματα», σημείωσε.

«Πιστεύω ότι όλοι όσοι εμπλέκονται, ιδιαίτερα οι γονείς, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, καθώς κανένας δεν θέλει να επαναληφθεί μια τέτοια τραγωδία», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ