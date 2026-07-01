Τέσσερις αστυνομικοί από τη Βενεζουέλα συνελήφθησαν για λεηλασίες στην περιοχή του διπλού σεισμού που συγκλόνισε τη χώρα, με τουλάχιστον 2000 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τη δημοσίευση, η οποία έγινε viral, βίντεο με αστυνομικούς που πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω από αγανακτισμένους κατοίκους.

«Γύπες», «Είστε ντροπή», «Δεν έχετε αισθήματα»: Διάφορα βίντεο με τους αστυνομικούς τους οποίους κυνηγά το πλήθος στο Ρέσιντενς Βαγιάρτα, στη Λα Γουάιρα, την πόλη με τις περισσότερες καταστροφές, κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ένα από τα βίντεο, ένας αστυνομικός κρατάει ένα μικρό κουτί, παραμορφωμένο και σπασμένο, γεμάτο χρήματα, το οποίο έχει αναμφισβήτητα μαζέψει από τα ερείπια. Κόσμος τον περικυκλώνει και του ζητάει να το αφήσει. Σε ένα άλλο βίντεο, μια γυναίκα φαίνεται να σκίζει κάτι που μοιάζει με ένα χαρτονόμισμα, το οποίο έχει πάρει από τους αστυνομικούς.

Σήμερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τον ίδιο αστυνομικό να παραδίδει το όπλο του και να βγάζει τη στολή του, όπως και φωτογραφίες των τεσσάρων εμπλεκόμενων αστυνομικών.

«Μια ομάδα δημόσιων λειτουργών, παραβαίνοντας τα καθήκοντά τους και εκμεταλλευόμενοι επιχειρήσεις διάσωσης και ανθρωπιστικής βοήθειας, ενήργησαν με τρόπο αναίσχυντο οικειοποιούμενοι οικονομικά περιουσιακά στοιχεία που βρήκαν μέσα στα χαλάσματα», έγραψε το υπουργείο Δικαιοσύνης σε ένα δελτίο Τύπου, υπογραμμίζοντας πως οι αστυνομικοί συνελήφθησαν, απομακρύνθηκαν από τις υπηρεσίες τους και οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πολλά περιστατικά λεηλασιών και κλοπών έλαβαν χώρα την επόμενη του σεισμού. Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου αναπτύχθηκαν σε μια προσπάθεια τα περιορίσουν, όμως αυτά συνεχίζονται, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων σήμερα.





🆘 VENEZUELA 🇻🇪 | Destituyen a 4 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (#Cicpc) por apropiación de paquetes de dólares 💵 hallado entre los escombros de ‘La Guaira’.#Caracas #Régimen #LaGuaira #USA @delcyrodriguezv pic.twitter.com/dT2y2ZP5ay — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) July 1, 2026





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ