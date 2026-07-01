Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο κατέγραψαν κάτοικοι της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, Καράκας, όπου ο ουρανός έγινε βαθύ κόκκινος κατά τη δύση του ηλίου την Τρίτη (30 Ιουνίου), την ώρα που συνεχίζονταν οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τους πρόσφατους ισχυρούς σεισμούς.

Οι σεισμοί, που σημειώθηκαν με διαφορά δευτερολέπτων και είχαν μεγέθη 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της NASA, περίπου 59.000 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, ενώ οι εικόνες από δορυφόρους αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής.

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Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, υπό την εκτελούσα χρέη προέδρου Ντελσί Ροντρίγκες, αναφέρει ότι τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες έχουν τραυματιστεί. Παράλληλα, περίπου 16.000 πολίτες έχουν μείνει άστεγοι, αναζητώντας καταφύγιο σε προσωρινές δομές φιλοξενίας.

Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ διεθνείς οργανισμοί παρακολουθούν την εξέλιξη της κρίσης και την ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια.

Πηγή: ΕΡΤ