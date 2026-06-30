Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν σήμερα στο Ναϊρόμπι αφού η αστυνομία άνοιξε πυρ με αληθινά πυρά εναντίον διαδηλωτών σε μια φτωχογειτονιά της κενυατικής πρωτεύουσας.

Κάτοικοι της συνοικίας Μαθάρε είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν μετά την πρόσφατη απαγωγή –όπως λένε– δύο εξ αυτών από τις δυνάμεις ασφαλείας, καθώς πλησιάζει η δεύτερη επέτειος από την αιματηρή καταστολή ενός πρωτοφανούς κινήματος αμφισβήτησης της κεντρικής εξουσίας στη χώρα.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν συγκρούσεις μεταξύ μικρών ομάδων διαδηλωτών και αστυνομικών που κάνουν χρήση δακρυγόνων.

Ομάδες που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα είχαν ανακοινώσει ότι σκόπευαν να διαδηλώσουν «ειρηνικά» απαιτώντας την απελευθέρωση του Μάξγουελ ή «Μάξι» Κιάριε και του Αμπντουλαζίζ «Ζιζού» Μόλου, δύο ακτιβιστών που απήχθησαν υπό «περίεργες συνθήκες» στις 20 και 23 Ιουνίου. Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι η κινητοποίηση αντικατοπτρίζει «την εντεινόμενη ανησυχία για τις εξαναγκαστικές εξαφανίσεις και την κατεπείγουσα ανάγκη να μπει τέλος» σε τέτοιες ενέργειες.

Την περασμένη Πέμπτη, οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και τα αλλεπάλληλα οδοφράγματα που είχαν στήσει οι αρχές εμπόδισαν τους διαδηλωτές να συγκεντρωθούν στο Ναϊρόμπι και σε άλλες πόλεις της Κένυας για να τιμήσουν τη δεύτερη επέτειο από την αιματηρή καταστολή των κινητοποιήσεων του Ιουνίου του 2024. Μόνο μερικές δεκάδες κατάφεραν να φτάσουν στους δρόμους του κεντρικού Ναϊρόμπι. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, έξι από αυτούς συνελήφθησαν, στη συνέχεια τα ίχνη τους χάθηκαν και ξαναβρέθηκαν 48 ώρες αργότερα εγκαταλειμμένοι στην άκρη ενός δρόμου. Ένας έβδομος, ο Ντέιβις Λιτσούμα, ακτιβιστής από το Μαθάρε, βρέθηκε την Κυριακή από την οικογένειά του, σε κατάσταση σοκ, σε ένα νοσοκομείο του Ναϊρόμπι. Η φωτογραφία του στο κρεβάτι του νοσοκομείου δημοσιεύτηκε στα πρωτοσέλιδα πολλών εφημερίδων.

Προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι οι ακτιβιστές απήχθησαν από τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι ίδιοι οι απαχθέντες είπαν ότι οδηγήθηκαν σε άγνωστες σε αυτούς τοποθεσίες και τους ξυλοκόπησαν άγρια. Με βάση τον νόμο, η αστυνομία πρέπει να οδηγεί ενώπιον δικαστηρίου όλους τους κρατούμενους μέσα σε 24 ώρες από τη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περισσότεροι από 80 άνθρωποι απήχθησαν από τις δυνάμεις ασφαλείας πριν και μετά τις διαδηλώσεις του 2024 και μερικές δεκάδες από αυτούς αγνοούνται ακόμη.

Ο πρόεδρος της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο έχει παραδεχθεί ότι υπήρξαν περιπτώσεις «υπερβολικών και εξωδικαστικών ενεργειών εκ μέρους μελών των υπηρεσιών ασφαλείας».



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ