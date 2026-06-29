Σε «προσωπικά κίνητρα» αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν, σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας-παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, η αστυνομία θεωρεί ότι επρόκειτο για υπόθεση «ενδοοικογενειακής βίας» και για την ώρα δεν εξετάζει πολιτικό υπόβαθρο της πράξης. Έχουν μάλιστα διαπιστωθεί προσωπικές σχέσεις του δράστη με τη δομή ανηλίκων.

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Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Λίνεμπουργκ, δεν μπορεί να αποκλειστεί αύξηση του αριθμού των θυμάτων, καθώς κάποιοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Πέντε άνθρωποι πέθαναν επιτόπου, ενώ άλλος ένας υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο.

Δύο άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Οι ύποπτοι επιχείρησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, αλλά στο μεταξύ τους ακινητοποίησε η αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ