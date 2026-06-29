Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και πιθανόν μερικοί ακόμη τραυματίστηκαν, σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης Στάντε στην Κάτω Σαξονία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία διεξάγει ευρεία επιχείρηση στην περιοχή, το περιστατικό συνέβη έξω από κέντρο νεότητας, αλλά και πολύ κοντά σε αστυνομικό τμήμα και έχει ήδη συλληφθεί ένας ύποπτος. Τα κίνητρα παραμένουν "απολύτως ασαφή", δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν το κέντρο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

JUST IN - At least 5 dead in shooting in Stade, Germany. Suspect apprehended. pic.twitter.com/z9DYaybAGG — Confidential Post (@C_Post_News) June 29, 2026





Πηγή: Reuters