Η αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για τέσσερις μήνες οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας ώστε να μην εμποδίσει τις επιχειρήσεις διάσωσης στη χώρα που επλήγη από ένα διπλό φονικό σεισμό.

"Όλες οι συναλλαγές που συνδέονται με τις επιχειρήσεις διάσωσης λόγω του σεισμού στη Βενεζουέλα, οι οποίες διαφορετικά θα απαγορεύονταν" από τις αμερικανικές κυρώσεις "επιτρέπονται" έως την 23η Οκτωβρίου σύμφωνα με άδεια που εκδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, το οποίο διαχειρίζεται το θέμα των κυρώσεων αυτών.

Οι σεισμοί μεγέθους 7,5 και 7,2 βαθμών που συγκλόνισαν τη χώρα την Τετάρτη προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 589 ανθρώπων, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των αρχών στο Καράκας.

Η διεθνής βοήθεια άρχισε να συρρέει στη χώρα των περίπου 30 εκατομμυρίων κατοίκων, η οικονομία της οποίας διέρχεται κρίση εδώ και χρόνια.

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Ομάδες από τη Χιλή, τη Κολομβία, το Σαλβαδόρ, την Ιταλία, το Μεξικό, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη σπεύσει στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το Γραφείο συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ.

Άλλες ομάδες από τη Βρετανία, την Τσεχία, τον Ισημερινό, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιορδανία, την Ολλανδία, το Κατάρ και την Ισπανία συγκεκριμένα κινητοποιούνται τώρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Ουάσινγκτον είχε επιβάλει στη Βενεζουέλα έναν φαύλο κύκλο οικονομικών κυρώσεων, κυρίως από το 2019, με στόχο να κάνει ανυπόφορη την κατάσταση για τον λαϊκιστή αριστερό πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, που θεωρείται "παράνομος" από τις ΗΠΑ.

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στις αρχές Ιανουαρίου, οι σχέσεις με το Καράκας έχουν σαφώς αναθερμανθεί. Η αμερικανική κυβέρνηση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες και αίρει σταδιακά τις κυρώσεις της, κυρίως για την ανάπτυξη της εκμετάλλευσης τεραστίων πετρελαϊκών πόρων της Βενεζουέλας.

Πηγή: ΑΠΕ